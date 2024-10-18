₹20 से सीधा 200 के पार, अब ये शेयर लगाएगा ₹300 की छलांग

scorecardresearch
BT TV
एक ऐसा स्टॉक जो 20 रुपए से सीधा 200 के पार निकल गया। कोविड-19 के निचले स्तर से शेयर लगभग 10 गुना बढ़ चुके हैं। साथ ही पिछले एक साल में स्टॉक ने लगभग 45 प्रतिशत बढ़ोतरी की। इतना ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट तो इस स्टॉक में अभी भी बंपर तेजी की संभावना जता रहे हैं।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 18, 2024 15:10 IST

एक ऐसा स्टॉक जो 20 रुपए से सीधा 200 के पार निकल गया। कोविड-19 के निचले स्तर से शेयर लगभग 10 गुना बढ़ चुके हैं। साथ ही पिछले एक साल में स्टॉक ने लगभग 45 प्रतिशत बढ़ोतरी की। इतना ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट तो इस स्टॉक में अभी भी बंपर तेजी की संभावना जता रहे हैं। 

ब्रोकरेज फर्मों ने Karur Vysya Bank Ltd  के दूसरे तिमाही नतीजों के बाद पॉजिटिव रुख बनाया है। विश्लेषकों की नजर में इस मल्टीबैगर में 45 प्रतिशत तक और तेजी की संभावना है। जो इसके मजबूत ऑपरेशन परफॉर्मेंस, ग्रोथ आउटलुक और सुधारती एसेट क्वालिटी के कारण है।

कैसे रहे Q2 नतीजे?

Karur Vysya Bank (KVB) ने सितंबर 2024 तिमाही के लिए ₹473.60 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो साल-दर-साल (YoY) आधार पर 25.1 प्रतिशत बढ़ा। यह बढ़ोतरी बैंक के प्रमुख वित्तीय इंडिकेटर में सुधार को दर्शाती है। Q2FY25 के लिए कुल आय ₹2,856 करोड़ रही, जो सालाना आधार पर 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। प्रोविजनिंग से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ₹816.24 करोड़ तक पहुंच गया, जो साल दर साल 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस तिमाही के दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ग्रॉस NPA 1.73  प्रतिशत से घटकर  1.10 प्रतिशत हो गया, जबकि NPA 0.28 प्रतिशत से घटकर 0.47 प्रतिशत रह गया।

45 प्रतिशत तेजी की संभावना

Emkay Global Financial Services का कहना है कि बैंक लगातार मजबूत कमाई कर रहा है, जिसमें प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स और RoA 1.7 प्रतिशत है, जो मजबूत और स्थिर मार्जिन 4.1 प्रतिशत और  बेहतर रिकवरी दिखा रहा है। ब्रोकरेज का कहना है कि हम अपनी अर्निंग के अनुमान को बड़े पैमाने पर बनाए रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि बैंक FY25-27 में बेहतरीन RoA/RoE का प्रदर्शन करें। हम 'बाय' रेटिंग को बनाए रखते हैं और टारगेट प्राइस ₹300 (पहले ₹275) तय करते हैं। इस हिसाब से  मौजूदा भाव से 45 प्रतिशत की तेजी की उम्मीद की जा रही है।

मजबूत फंडामेंटल्स

वहीं दूसरे ब्रोकरेज YES Securities ने कहना है कि सालाना ग्रॉस स्लिपेज रेश्यो 1 प्रतिशत से नीचे बनाए रखा गया है, हालांकि यह FY24 से थोड़ी ऊंचाई पर है, जबकि NIM व्यापक रूप से स्थिर रहे हैं, 4 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखे गए हैं और बैंक की ऐसी स्थिति आगे भी बनाए रखने की संभावना है। लोन बढ़ोतरी का परिणाम और दृष्टिकोण भी व्यापक रूप से स्थिर रहा है, उन्होंने Karur Vysya Bank (KVB) पर 'बाय' रेटिंग के साथ ₹270 का टारगेट प्राइस दिया है।

करूर वैश्य बैंक के शेयर शुक्रवार को लगभग 4 प्रतिशत गिरकर ₹208.50 पर पहुंच गए, जबकि इसका कुल बाजार पूंजीकरण ₹17,000 करोड़ के नीचे गिर गया। यह स्क्रिप गुरुवार को ₹216.85 पर बंद हुआ था।

करूर वैश्य बैंक के शेयर कोविड-19 के न्यूनतम स्तर से लगभग 10 गुना बढ़ चुके हैं। पिछले एक साल में स्टॉक ने लगभग 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2024 में अब तक 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले 6 महीनों में यह स्टॉक लगभग 15 प्रतिशत बढ़ा है।

Oct 18, 2024