Bank Holiday: क्या 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर बैंक खुले रहेंगे?

गुरु नानक जयंती या गुरु नानक देव जी की जयंती 15 नवंबर 2024, शुक्रवार को मनाई जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, इस अवसर पर कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चंडीगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, नई दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इस दिन बैंक बंद रहेंगे।

हालांकि, ग्राहक यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से लेन-देन कर सकते हैं। एटीएम सेवाएं भी सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी और इनमें कोई बाधा नहीं होगी।

आरबीआई के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, गुरु नानक जयंती के बाद 18 नवंबर 2024 को कनकदास जयंती के अवसर पर भी छुट्टी रहेगी। ध्यान दें कि 17 नवंबर 2024 को रविवार है, जिस दिन सभी बैंकों में अवकाश रहेगा।

ये अवकाश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो सार्वजनिक और निजी दोनों बैंकों पर लागू होते हैं। इनमें राष्ट्रीय अवकाश, राज्य-विशिष्ट त्योहार, और सप्ताहांत के अवकाश जैसे दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार का अवकाश शामिल होता है।

क्या 16 नवंबर को बैंक में छुट्टी है?

16 नवंबर को तीसरा शनिवार होने के कारण बैंक खुले रहेंगे और सामान्य रूप से कार्य करेंगे। 2024 में, केंद्र सरकार ने तीन राष्ट्रीय अवकाश निर्धारित किए हैं: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) अवकाश और बैंक अकाउंट क्लोजिंग के अंतर्गत कुछ अन्य अवकाश भी निर्धारित किए हैं।

भारत में बैंक हर रविवार और प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। इन दिनों बैंक की शाखाएँ बंद रहती हैं, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे मोबाइल ऐप, यूपीआई, आईएमपीएस और नेट बैंकिंग सामान्य रूप से उपलब्ध रहती हैं, जिससे ग्राहक बिना रुकावट के लेन-देन कर सकते हैं।

