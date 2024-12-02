scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsअर्थव्यवस्थाAadhar Card: 14 दिसंबर तक बिना किसी शुल्क के आधार विवरण अपडेट करें

Aadhar Card: 14 दिसंबर तक बिना किसी शुल्क के आधार विवरण अपडेट करें

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार विवरण में मुफ्त अपडेट की समय सीमा 14 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी है। इस अवधि के दौरान नागरिक बिना किसी शुल्क के नाम, पता या जन्मतिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को सहज ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। समय सीमा के बाद, अपडेट के लिए प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Dec 2, 2024 08:42 IST
PAN 2.0 FAQs: Who can apply and other details
Aadhar card and pan card which are issued by Government of India as an identity card with Indian currency.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार विवरण में मुफ्त अपडेट की समय सीमा 14 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी है।
इस अवधि के दौरान नागरिक बिना किसी शुल्क के नाम, पता या जन्मतिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को सहज ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। समय सीमा के बाद, अपडेट के लिए प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा।

advertisement

आधार को ऑनलाइन अपडेट कैसे करें?

ऑनलाइन अपडेट की प्रक्रिया सरल है:

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: myaadhaar.uidai.gov.in पर लॉग ऑन करें।

अपडेट अनुभाग तक पहुंचें: मेरा आधार” मेनू के अंतर्गत अपना आधार अपडेट करें विकल्प पर जाएं।

आधार से लॉगिन करें: अपना आधार नंबर दर्ज करें और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण करें।
अपडेट सबमिट करें: अपडेट करने के लिए फ़ील्ड चुनें (जैसे, नाम, पता), आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और अपना अनुरोध सबमिट करें।
अपने अनुरोध को ट्रैक करें: भविष्य के संदर्भ के लिए अद्यतन अनुरोध संख्या (URN) को सहेजें।

बायोमेट्रिक परिवर्तनों के लिए ऑफ़लाइन अपडेट

फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या फोटोग्राफ जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए, व्यक्तियों को आधार नामांकन केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

यूआईडीएआई वेबसाइट से नामांकन/अद्यतन फॉर्म डाउनलोड करें और भरें।
फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ केंद्र पर जमा करें।
बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें.
अपने URN के साथ एक ट्रैकिंग पर्ची प्राप्त करें।

जन्मतिथि और लिंग में अद्यतन केवल एक बार किया जा सकता है।
निःशुल्क अद्यतन विंडो जनसांख्यिकीय विवरणों पर लागू होती है; बायोमेट्रिक अद्यतनों पर हमेशा शुल्क लगता है।

14 दिसंबर 2024 के बाद सभी अपडेट पर प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा।
नागरिकों को भविष्य में होने वाले खर्चों से बचने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विस्तारित समय सीमा के साथ, UIDAI यह सुनिश्चित करने का एक आखिरी अवसर प्रदान करता है कि आधार जानकारी सटीक और विश्वसनीय बनी रहे।
 

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Dec 2, 2024