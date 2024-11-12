RAC के बाद भी ट्रेन टिकट कैसे हो सकता है वेटिंग? रेलवे ने बताई ये वजह

हर दिन लाखों लोग भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के लिए लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। त्योहारों के समय यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, और रेलवे कई स्पेशल ट्रेनें चलाता है, लेकिन इसके बावजूद कई यात्रियों का वेटिंग टिकट कन्फर्म नहीं हो पाता, जिससे वे समय पर घर नहीं पहुंच पाते।

RAC के बाद टिकट हुआ वेटिंग वेटिंग टिकट का कन्फर्म न होना आम है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि RAC के बाद भी टिकट वेटिंग में जा सकता है? कमलेश शुक्ला ने एक्स पर जानकारी दी कि उन्होंने गाजियाबाद से देवरिया सदर के लिए टिकट बुक किया था। बुकिंग के समय टिकट RAC 42 था, लेकिन बाद में वेटिंग (GNWL 63) दिखने लगा। उन्होंने इस अनुभव को एक्स पर साझा किया।

रेलवे ने दिया जवाब कमलेश के पोस्ट पर रेलवे के आधिकारिक अकाउंट Railway Seva ने प्रतिक्रिया दी और उन्हें indianrailways.gov.in या 139 पर संपर्क करने का सुझाव दिया। इसके बाद रेलवे ने उनकी शिकायत रेल मदद ऐप पर दर्ज कर दी है, और वे इसे ट्रैक कर सकते हैं।

तकनीकी खामियों के कारण हो सकती है समस्या भारतीय रेलवे में यात्रा करना सुविधाजनक होता है, लेकिन टिकट बुकिंग में कभी-कभी तकनीकी समस्याएं आती हैं। कई बार RAC टिकट अचानक वेटिंग में चला जाता है, जो मुख्यतः सॉफ्टवेयर अपडेट, सर्वर इश्यू या डेटा सिंक्रोनाइजेशन जैसी तकनीकी खामियों के कारण होता है। रेलवे ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट किया है कि कुछ तकनीकी कारणों से कन्फर्मेशन/RAC का मैसेज भेजा गया था, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया।

RAC का मतलब क्या होता है? RAC (Reservation Against Cancellation) का अर्थ है कि यात्री को यात्रा की अनुमति है, लेकिन पूरी बर्थ नहीं मिलती। एक बर्थ को अन्य यात्री के साथ शेयर किया जा सकता है। यात्रा के दौरान अगर कोई यात्री टिकट कैंसिल करता है, तो RAC यात्री का टिकट कन्फर्म हो सकता है।

रेलवे में 7 प्रकार की वेटिंग होती है:

GNWL

RLWL

PQWL

TQWL

RSWL

RAC

इन कारणों से RAC वेटिंग में जा सकता है कभी-कभी तकनीकी खामियों की वजह से RAC में दिखने वाला टिकट वेटिंग में चला जाता है। यह मुख्य रूप से सॉफ़्टवेयर या सर्वर की समस्याओं के कारण होता है। रेलवे ने यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए इस समस्या को सुधारने की बात कही है।