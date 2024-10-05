Noida Place to Visit: नोएडा में नेचर और जंगल का मजा, हिल स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं

नोएडा के शहरी शोर और भीड़-भाड़ से दूर, यमुना नदी के किनारे स्थित ओखला बर्ड सेंचुरी (Okhla Bird Sanctuary) प्रकृति प्रेमियों और पक्षी प्रेमियों के लिए एक शांत और अद्भुत स्थान है। दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर स्थित इस सेंचुरी को पक्षियों के देखने के लिए एक अद्वितीय स्थान माना जाता है। यह सेंचुरी न केवल शहरवासियों के लिए शांति का स्थल है, बल्कि पक्षी वैज्ञानिकों और फोटोग्राफर्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है।

ओखला बर्ड सेंचुरी की स्थापना

ओखला बर्ड सेंचुरी की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को एक सुरक्षित और अनुकूल पर्यावरण प्रदान करना था। इस सेंचुरी का विस्तार लगभग 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और यमुना नदी से सटे इस स्थान पर 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों को देखा जा सकता है। यह स्थान शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जो सर्दियों के दौरान भारत की यात्रा करते हैं।

पक्षियों की विविधता

ओखला बर्ड सेंचुरी में पक्षियों की अद्भुत विविधता इसे एक खास पर्यटन स्थल बनाती है। यहां आपको स्थानीय और प्रवासी दोनों प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। सर्दियों के मौसम में, रूस, साइबेरिया और तिब्बत से कई प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। यहां देखे जाने वाले प्रमुख पक्षियों में पेलिकन, किंगफिशर, फ्लेमिंगो, पिंटेल डक, स्पूनबिल और सारस क्रेन शामिल हैं। इसके अलावा, ओखला बर्ड सेंचुरी में हिमालयन बुलबुल, ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क, कॉमन टील और अन्य दुर्लभ प्रजातियों को भी देखा जा सकता है।

पर्यावरण और वन्यजीवन

ओखला बर्ड सेंचुरी केवल पक्षियों के लिए ही नहीं, बल्कि कई अन्य वन्यजीवों और पेड़-पौधों की प्रजातियों का घर भी है। यहां के शांत और प्राकृतिक वातावरण में पेड़-पौधों की घनी हरियाली आपको शहरी जीवन से एक ब्रेक लेने का अवसर देती है। सेंचुरी में झीलें और छोटी जलधाराएं हैं, जो पक्षियों को एक प्राकृतिक आवास प्रदान करती हैं और साथ ही उनके भोजन की आपूर्ति भी करती हैं। यहां आपको कई प्रकार के जलीय जीव, तितलियां और अन्य छोटे जानवर भी देखने को मिल सकते हैं।

घूमने का सही समय

ओखला बर्ड सेंचुरी घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम (नवंबर से फरवरी) होता है, जब यहां प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। सुबह-सुबह यहां का वातावरण शांत होता है, और आप बिना किसी रुकावट के पक्षियों को निहार सकते हैं। हालांकि, गर्मियों में भी यहां की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन पक्षियों की संख्या कम होती है।

कैसे पहुंचे

ओखला बर्ड सेंचुरी नोएडा और दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। अगर आप मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं, तो मैजेंटा लाइन पर ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन निकटतम स्टेशन है, जो सेंचुरी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा, आप कैब या ऑटो का उपयोग कर भी यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। सेंचुरी का मुख्य प्रवेश द्वार नोएडा की तरफ है।

शुल्क और समय

सेंचुरी सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहती है। प्रवेश शुल्क न्यूनतम होता है, और कैमरा या बिनोकुलर के लिए अलग से शुल्क लिया जा सकता है। पर्यटकों के लिए यहां गाइड सुविधा भी उपलब्ध है, जो आपको पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने में मदद करते हैं।

फोटोग्राफी और बर्डवॉचिंग

ओखला बर्ड सेंचुरी फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग है। यहां का शांत वातावरण और पक्षियों की विविधता आपको अद्वितीय फोटोग्राफी के अवसर प्रदान करती है। बर्डवॉचिंग के शौकीनों के लिए बिनोकुलर और कैमरा लेकर आना बहुत ही लाभकारी होता है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां आकर प्रकृति के नजदीक समय बिता सकते हैं।



अगर आप शहरी जीवन की भाग-दौड़ से कुछ समय के लिए आराम चाहते हैं, तो ओखला बर्ड सेंचुरी एक बेहतरीन विकल्प है। यहां की शांति, हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट आपको एक अलग अनुभव प्रदान करती है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और बच्चों के लिए भी बहुत शिक्षाप्रद है, जहां वे पर्यावरण के महत्व को समझ सकते हैं और इसे संरक्षित करने के प्रति जागरूक हो सकते हैं।

ओखला बर्ड सेंचुरी नोएडा के निवासियों और पर्यटकों के लिए एक अनमोल धरोहर है, जहां आप प्रकृति और वन्यजीवन के साथ गहरा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं।