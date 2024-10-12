मुंबई: ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की ठगी... फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 14 गिरफ्तार

देश में साइबर अपराध के साथ-साथ ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह भी सक्रिय हैं। ये गिरोह मशहूर कंपनियों में निवेश का झांसा देकर लोगों से करोड़ों की ठगी करते हैं। इनका संचालन अक्सर किसी दफ्तर या कॉल सेंटर के आड़ में किया जाता है। हाल ही में मुंबई के मलाड इलाके में ऐसा ही एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है।

शुक्रवार को एक अधिकारी ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने फॉरेक्स ट्रेडिंग में उच्च रिटर्न का वादा कर लोगों को ठगने वाले एक अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह कॉल सेंटर मलाड पश्चिम के चिंचोली बंदर क्षेत्र से संचालित हो रहा था।

अधिकारी ने बताया कि क्राइम ब्रांच यूनिट 10 को विशिष्ट जानकारी मिलने के बाद इस फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। कॉल सेंटर के कर्मचारी ऑनलाइन माध्यमों से निवेशकों की व्यक्तिगत जानकारी जुटाते थे और खुद को ब्रिटेन स्थित वीएफएक्स मार्केट्स नामक कंपनी का कर्मचारी बताकर उन्हें कॉल करते थे। उन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर कई लोगों से लाखों रुपये ठगे हैं।

पुलिस ने बताया कि इस अवैध कॉल सेंटर के संचालन में शामिल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 16 डेस्कटॉप, दो लैपटॉप, दो मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आईटी एक्ट और महाराष्ट्र जमाकर्ता हित संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।