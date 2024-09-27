scorecardresearch
Israel Beirut News: हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर हमला, नसरूल्लाह जिंदा या मर गया पुष्टि नहीं

Israel Beirut News: हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर हमला, नसरूल्लाह जिंदा या मर गया पुष्टि नहीं

एक हिज़बुल्लाह सूत्र ने दावा किया कि नसरल्लाह जीवित हैं, और ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने भी उनकी सुरक्षा की रिपोर्ट दी है। हालांकि, एक वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि तेहरान उनके हालात की पुष्टि कर रहा है।

Sep 27, 2024 23:56 IST


इज़राइली सेना ने घोषणा की कि उसने हिज़बुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर "सटीक हमला" किया, जिसमें कम से कम छह इमारतों को नष्ट कर दिया गया, जिससे ईरान-समर्थित समूह के साथ उसके संघर्ष में एक बड़ा तनाव उत्पन्न हो गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, कम से कम दो लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए।

एक हिज़बुल्लाह सूत्र ने दावा किया कि नसरल्लाह जीवित हैं, और ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने भी उनकी सुरक्षा की रिपोर्ट दी है। हालांकि, एक वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि तेहरान उनके हालात की पुष्टि कर रहा है।

हिज़बुल्लाह के अल-मनार टेलीविजन ने बताया कि चार इमारतें नष्ट हो गईं, और हमलों से कई लोग हताहत हुए। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे बेरूत से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में खिड़कियां हिल गईं और घरों में झटके महसूस किए गए।

आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हागारी ने कहा, अभी कुछ समय पहले, इज़राइल डिफेंस फोर्सेज ने हिज़बुल्लाह आतंकवादी संगठन के केंद्रीय मुख्यालय पर एक सटीक हमला किया—हमने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि इज़राइली परिवार अपने घरों में सुरक्षित और सुरक्षित रूप से रह सकें।

हालांकि इजरायल समर्थित कुछ एक्स हैंडल ने नसरूल्लाह के मारे जाने की बात कही है लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि हकीकत क्या है
 

Sep 27, 2024
Sep 27, 2024