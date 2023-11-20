scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकवर स्टोरीIsha Ambani: अंबानी परिवार में फिर जश्न, नाती-नातिन के जन्मदिन पर जमकर हुआ सेलिब्रेशन

Isha Ambani: अंबानी परिवार में फिर जश्न, नाती-नातिन के जन्मदिन पर जमकर हुआ सेलिब्रेशन

मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के जुड़वा बच्चे आदिया और कृष्णा 19 नवंबर को एक साल के हो गए हैं इस खास मौके पर अंबानी परिवार ने बर्थडे बैश रखा। बर्थडे के लिए एक खास थीम रखा गया था, जिसके मुताबिक सभी कैजुअल कपड़ों में ही नजर आए। इस मौके पर पहली बार अंबानी परिवार ने बच्चों को पैपराजी से भी रू-ब-रू कराया गया। इस दौरान ईशा अंबानी और आनंद परिमल के दोनों बच्चों को गोद में लिए मुकेश अंबानी और नीता अंबानी नजर आए

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Nov 20, 2023 12:10 IST
ईशा अंबानी के जुड़वा बच्चे आदिया और कृष्णा 19 नवंबर को एक साल के हो गए हैं
ईशा अंबानी के जुड़वा बच्चे आदिया और कृष्णा 19 नवंबर को एक साल के हो गए हैं

भारत के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी जब त्यौहार इतना धूमधाम से मानते हैं कि दुनिया देखती है तो सोचिए जब उनके अपने जुड़वा नाती-नातिन का जन्मदिन किस शानो-शौकत से मना होगा। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और दामाद आनंद परिमल के जुड़वा बच्चों का जन्मदिन ऐसा मनाया गया कि अच्छे-अच्छे हैरान रह गए।  ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन में न सिर्फ फिल्मी सितारों का तांता लगा बल्कि मुकेश अंबानी ने तो अपने नाती-नातिन के लिए मिनी जू यानि चिड़ियाघर तक बना डाला। इसमें दुनिया के एक से बढ़कर एक महंगे जानवरों को रखा गया। तो चलिए सबसे पहले ये अंबानी परिवार के बर्थडे इवेंट पर नजर डालते हैं। 

advertisement

मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के जुड़वा बच्चे आदिया और कृष्णा 19 नवंबर को एक साल के हो गए हैं इस खास मौके पर अंबानी परिवार ने बर्थडे बैश रखा। 
 बर्थडे के लिए एक खास थीम रखा गया था, जिसके मुताबिक सभी कैजुअल कपड़ों में ही नजर आए। इस मौके पर पहली बार अंबानी परिवार ने बच्चों को पैपराजी से भी रू-ब-रू कराया गया। इस दौरान ईशा अंबानी और आनंद परिमल के दोनों बच्चों को गोद में लिए मुकेश अंबानी और नीता अंबानी नजर आए। दोनों ही बच्चे बेहद क्यूट लग रहे थे। जहां नातिन आदिया को गोद में लिए मुकेश अंबानी नजर आए, वहीं नीता अंबानी की गोद में नाती कृष्णा दिखाई दिया। नीता ने लेवेंडर कलर की ड्रेस कैरी की थी। वहीं मुकेश अंबानी ने रेड चेक शर्ट पहनी थी। दोनों ही बच्चों को काफी क्यूट स्टाइल में ड्रेसअप किया गया था। आदिया ने ब्लू फ्रॉक पहनी थी। वहीं कृष्णा ने व्हाइट टी-शर्ट के साथ ब्लू शॉर्ट्स पहने थे। फैंस बेबीज को देखने के बाद रिएक्शन दे रहे हैं। उन्हें बच्चे बेहद प्यारे और क्यूट लग रहे हैं।

अगर सितारों की बात किया जाए, तो इस पार्टी में करण जौहर से मौजूद रहे। करण जौहर अपने दोनों बच्चों को लिए इस सेलिब्रेशन में पहुंचे थे। इस ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी में शाहरुख खान भी पहुंचे। इसके अलावा कटरीना कैफ, ओरी, कियारा, अन्नया, राशा जैसे कई फिल्मी सितारे पहुंचे थे। इसके अलावा हार्दिक पांडया भी अपने पूरे परिवार संग पहुंचे और इस खास मौके पर चार चांद लगाए।

वहीं इस पार्टी में सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहा मिनी जू । जिसे मुकेश अंबानी ने खास थीम पर बनावाया। जहां कई जानवर देखने को मिले। सभी जानवरों को हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट साथ रहे। इस पार्टी में मगरमच्छ , बत्तख के बच्चे, पपी अलग अलग तरह के तोते, खरगोश, अजगर, सांप और सबसे बड़ी बात मगरमच्छ भी देखने को मिले। ये जानवर विदेशों से मंगवाए गए। मुकेश अंबानी ने इस मौके पर पैसा पानी की तरह बहा दिया।  

आपको बता दें कि ईशा अंबानी और आनंद परिमल के बच्चे एक साल के हो गए हैं। ये उनका पहला बर्थडे सेलिब्रेशन है। पहली बार उनता चेहरा आधिकारिक तौर पर देखने को मिला है। 18 नवंबर 2022 को ईशा अंबानी ट्विंस बच्चों की मां बनी थीं। ईशा के अस्पताल से लौटने के बाद परिवार में उनके बच्चों का ग्रैंड वेलकम किया गया था।

advertisement

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 20, 2023