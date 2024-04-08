scorecardresearch
Hafiz Saeed Dead?:क्या हाफिज सईद को जहर दे दिया गया, सोशल मीडिया पर चर्चा

हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है और एक कट्टर इस्लामी आतंकी है जिसने मुंबई पर हमले कराए थे।

Ankur Tyagi
Noida(Uttar Pradesh),UPDATED: Apr 8, 2024 09:44 IST
hafiz saeed

दुर्दांत आतंकी हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर शहर के एक बड़े अस्पताल में हाफिज सईद को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। 
सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी खबरें पोस्ट की गई है। हालांकि हम किसी भी खबर की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन खबर ये है कि हाफिज सईद को जहर दिया गया है और वो जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में पड़ा है। 

हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है और एक कट्टर इस्लामी आतंकी है जिसने मुंबई पर हमले कराए थे। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर पहले भी पाकिस्तान में हमले हो चुके हैं और लेकिन वो हर बार बच निकलता है। हाफिज सईद को पाकिस्तान की फौज की तरफ से सिक्योरिटी मिलती है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Apr 8, 2024