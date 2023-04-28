8 बिलियन के टर्नओवर और कई व्यवसायों के साथ, टाटा समूह अपने आप में एक समंदर है। लगभग 150 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में रहने के बावजूद, टाटा ग्रुप हर सेगमेंट में अपनी पहचान दर्ज करा रहा है। अब टाटा ग्रुप 5G, Aviation और Semiconductor के क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ उतर रहा है। 59 वर्षीय Tata Sons के अध्यक्ष, जो बिजनेस टुडे के बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर हैं।

पेश हैं पूरी बातचीत के संपादित अंश

बीटी: आपने फरवरी 2017 में कार्यभार संभाला था। तब आप समूह और उसके व्यवसायों के साथ क्या करना चाहते थे?

N. Chandrasekaran- इस समूह का नेतृत्व करने और जेआरडी टाटा या रतन टाटा की पसंद का अनुसरण करना अपने आप एक सम्मान है। आप असाधारण पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं और जब मैं यह कहता हूं, तो यह केवल उनके व्यापार कौशल के बारे में नहीं है। विजन, अखंडता, समाज की देखभाल या भारत के बारे वे कौन हैं - उनके लिए बहुत सारे आयाम हैं। उस दृष्टिकोण से, यह एक महान क्षण था लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि नौकरी के साथ उस जिम्मेदारी को समझना था जो मुझे मिली थी। मैं अभी भी इसमें बढ़ रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं [कभी] इसमें पूरी तरह से विकसित हो पाऊंगा। यह एक यात्रा है और मैं यहां आकर खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। व्यवसाय की ओर बढ़ते हुए, मेरे कुछ विचार हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति टाटा ब्रांड हैं, मुझे उम्मीदों का प्रबंधन करना है।

जब मैंने कार्यभार संभाला तो उस समय ग्रुप में बहुत सारी जटिलताएँ थीं और वित्तीय चुनौतियाँ भी थीं। मेरा काम ग्रुप को स्थिर करना, सभी Stake Holders को आश्वस्त करना और टीमों के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था।

बीटी: 3S रणनीति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और यह कैसे खेली गई है?

N. Chandrasekaran- सबसे पहला सवाल ये था कि इतनी सारी कंपनियों और सहायक कंपनियों की आवश्यकता क्यों है।पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया ने एक मजबूत कंपनी बनाने के लिए खाद्य व्यवसाय के मर्जर का फैसला किया। इसी तरह, मुझे टेलीकॉम पर फैसला करना था, इसी तरह यूरोप और घरेलू बाजार के बीच समान अनुपात के विभाजन की तुलना में टाटा स्टील पर भी फैसले लिए गए। बाद में भूषण स्टील जैसी संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया। खाद्य व्यवसाय के मामले में तालमेल स्पष्ट था [टाटा केमिकल्स के नमक व्यवसाय को बाद में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने के लिए टाटा ग्लोबल बेवरेजेज के साथ विलय कर दिया गया था]। एक अन्य उदाहरण यह था कि कैसे टाटा मोटर्स समूह की फर्मों से प्रतिभाओं को चुनकर रिकॉर्ड समय में ईवी की पेशकश सामने आई। इस समय ईवी बिज़नेस में हम सबसे पहले काम कर रहे हैं।

स्केल की बात करें तो मेरा विश्वास सीमांत चीजें नहीं करना है। स्केल वह है जिसे हमें हर व्यवसाय के लिए देखना चाहिए। इन सबके अलावा हमें अपनी विरासत, परंपरा और विकास को याद रखना चाहिए। विकास के बिना परंपराएं मर जाती हैं और परंपराओं के बिना विकास अर्थहीन है। इसलिए, वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं।

बीटी: लंबे समय से, मुनाफे के लिए TCS पर निर्भरता रही है। आपका क्या विचार है?

N. Chandrasekaran- जब मैंने 2017 की शुरुआत में कार्यभार संभाला था, तब समूह का संयुक्त लाभ टीसीएस के लाभ से कम था।बेशक, तब हमारे घाटे में चल रहे कारोबार थे। मैंने टेलीकॉम में 50,000 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाल दिए और टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा पावर में भी कुछ ऐसा ही करना पड़ा। अब, कुछ गलत होने पर आधार स्थापित नहीं किया गया था। 3S रणनीति की वजह से अब हमारी सभी कंपनियां प्रॉफिट में आ रही है।

बीटी: क्या काम आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल था?

N. Chandrasekaran- ज़रूरी नहीं। समूह में बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। आपको उनके साथ काम करने और उनकी आकांक्षाओं को बढ़ाने की जरूरत है। सबसे अंत में, आप सभी उद्योगों के स्वामी नहीं बनने जा रहे हैं।

बीटी: समय के साथ, टाटा समूह कितने क्षेत्रों और कंपनियों में होगा?

N. Chandrasekaran- सच कहूं तो मैं उस विषय से दूर हो गया हूं। प्रारंभ में, मेरा दृष्टिकोण निश्चित संख्या में वर्टिकल रखने का था।

अब मुझे लगता है कि हमें परंपरा के सम्मान के साथ कुछ उद्योगों में होना चाहिए और उन्हें भविष्य के लिए विकसित करना चाहिए।

इसलिए हम नए व्यवसाय बना रहे हैं और पुराने को बदल रहे हैं। उन सभी का भविष्य बहुत अच्छा है। हम तकनीकी व्यवसायों में हैं और इस्पात और बिजली जैसे कठिन व्यवसायों में भी हैं। वास्तव में, मुझे वास्तव में इस्पात व्यवसाय पसंद है!

बीटी: व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, यह कितना सीखने वाला रहा है?

N. Chandrasekaran- यह सब एक सीख रही है। मैं इनमें से कई उद्योगों की मूल बातें जानता हूं क्योंकि मैं [मेरे कार्यकाल के दौरान] टीसीएस की जरूरतों को समझता था। लेकिन जितना कंपनी के लोग जानते हैं, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। मैं ड्राइवरों को समझता हूं और इनमें से प्रत्येक कंपनी के मूल को भी। हर छोटी से छोटी बात को समझने की जरूरत नहीं है।

बीटी: आज की दुनिया में एक मजबूत बी2सी उपस्थिति होना महत्वपूर्ण है।

N. Chandrasekaran- मुझे लगता है कि बी2सी हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास पहले से ही उपभोक्ताओं का एक शानदार समूह है। वे टाटा टी से लेकर इंडियन होटल्स तक, ट्रेंट से वेस्टसाइड तक टाइटन से लेकर टाटा पावर या हमारे बीमा व्यवसाय तक हमारे कई उत्पादों का उपयोग करते हैं। मैं वास्तव में मानता हूं कि उपभोक्ता व्यवसाय का भविष्य यह जानना है कि डिजिटल गेम कैसे खेलें, चाहे कोई भी उद्योग हो।

B2C में हमारी बहुत अलग-थलग संस्थाएँ हैं। एक बार एक बैंकर ने मुझसे कहा, 'आप सभी कंपनियों का विलय कर देते हैं और इसे टाटा रिटेल कहते हैं।' लेकिन इनमें से प्रत्येक कंपनी विकास के एक अलग चरण में है और हम ऐसा नहीं कर सकते थे। पहले से ही, हमारे पास एक विशाल लॉयल्टी इंजन है, साथ ही व्यवसायों में अवसर भी हैं। हम वह सब एक साथ रखेंगे।

बीटी: Tata Neu की चुनौतियों के साथ, आगे का रास्ता क्या है?

N. Chandrasekaran- हां, हमने इसे लॉन्च किया था और इसमें काफी दिक्कतें आईं। काश हम उनके पास नहीं होते। कई डाउनलोड थे और ऐप भारी था और यह बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था। कुछ अनुभव अच्छे नहीं थे और कुछ गड़बड़ियां रही हैं। पहले छह सप्ताह ठीक थे और फिर इसमें अनुभव के मुद्दे, उत्पाद अंतराल और नेविगेशन सहज नहीं था। मैंने अंत में कहा, 'जब तक हम यह सब ठीक नहीं कर लेते, तब तक कोई लॉन्च नहीं होगा। इस एप से हम निश्चित रूप से हम एयर इंडिया को भी जोड़ेंगे।

बीटी: क्या दूरसंचार व्यवसाय की अनुपस्थिति बी2सी कहानी को कमजोर करती है?

N. Chandrasekaran- नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारे पास पर्याप्त उपभोक्ता हैं और वे हमसे प्यार करते हैं और हमारे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हमें उन्हें सही वैल्यू प्रपोजल देना होगा। अलग-अलग ऑनलाइन चैनल होंगे और Tata Neu एक कनेक्टर होगा। ओमनी-चैनल की शक्ति को कम मत समझो। आम धारणा यह है कि ई-स्टोर पर आने वाले लोग अब ऑनलाइन खरीदारी करेंगे। यह उस तरह काम नहीं करता है। जाहिर है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ रहे हैं और उनमें से कुछ स्टोर देखना चाहेंगे।

बीटी: क्या एयर इंडिया आपका सबसे बड़ा दांव रहा है?

N. Chandrasekaran- एयर इंडिया एक व्यवसाय से बढ़कर है। हमें इसे अनुशासन के साथ करना होगा- यह एक ऐसा व्यवसाय होना चाहिए जो व्यवाहरिक लाभदायक और नकदी पैदा करने वाला हो। साथ ही, हमें याद रखना होगा कि ग्राहक पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। मुझे बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ मिलती हैं - सकारात्मक और नकारात्मक दोनों (हंसते हुए)। हमारा लक्ष्य इसे वास्तव में विश्व स्तरीय ब्रांड बनाना है और अंत में यह तो समय ही बताएगा। आप आने वालों में एक शानदार एयर इंडिया देखेंगे।

बीटी: क्या कोई प्लान बी था?

N. Chandrasekaran- मैं [एयर इंडिया के बिना स्केल अप नहीं कर सकता था] क्योंकि मेरे पास रूट नहीं थे।

बीटी: नए युग में बड़े फोकस वाले क्षेत्र क्या होंगे?

N. Chandrasekaran- पांच व्यवसाय हैं- टाटा न्यू, एयर इंडिया, बैटरी (लिथियम-आयन), 5जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और शायद एक फैब, जिसे मैं बहुत गंभीरता से देख रहा हूं। हम इस साल फैसला लेंगे।अगले तीन से चार साल महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि एक बड़ा हिस्सा Implementation का है। बैटरी जल्द ही लॉन्च की जाएंगी, 5जी तैयार है और टाटा न्यू केवल बेहतर होगा। एयर इंडिया सही [निर्णय] ले रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स पर, हमें असेंबली बिट करना है और फ़ैब्स पर फैसला करना है।

बीटी: Tata Group का 90 अरब डॉलर का कैपेक्स उस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है?

N. Chandrasekaran- वित्त वर्ष 23 से शुरू होने में यह पांच साल से अधिक होगा। यह टाटा स्टील के घरेलू उत्पादन को 30 मिलियन टन प्रति वर्ष तक ले जाएगा और टाटा पावर की अक्षय ऊर्जा क्षमता को 25 GW तक बढ़ा देगा, अन्य चीजों के साथ। इन कंपनियों द्वारा बहुत अधिक नकदी उत्पन्न की जा रही है और उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, साथ ही टाटा संस के ब्रांड नाम का मतलब है कि जब आप पैसा जुटाना चाहते हैं तो आपको अच्छी दरें मिलती हैं।