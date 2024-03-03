scorecardresearch
उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा पेपर लीक का मुख्य संदिग्ध आगरा में गिरफ्तार

Ankur Tyagi
Noida(Uttar Pradesh),UPDATED: Mar 3, 2024 13:51 IST
Agra
Agra

आगरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्नपत्रों के अनधिकृत प्रसार में शामिल मुख्य संदिग्ध विनय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी के राजस्थान भागने के प्रयास को पुलिस ने विफल कर दिया। फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है.

उत्तर प्रदेश कक्षा 12 बोर्ड की गणित और जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र गुरुवार को परीक्षा शुरू होने के एक घंटे बाद आगरा में एक व्हाट्सएप ग्रुप पर कथित तौर पर साझा किए गए थे।

कानून प्रवर्तन अधिकारी विनय चौधरी को अतर सिंह इंटर कॉलेज ले गए, जहां वे कंप्यूटर और अन्य प्रासंगिक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। जांच से पता चला है कि सोशल मीडिया पर इंटरमीडिएट जीव विज्ञान और गणित के प्रश्नपत्रों का लीक होना आकस्मिक नहीं था, बल्कि परीक्षा की अखंडता से समझौता करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था।

केंद्र व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह ने रणनीतिक रूप से अपने बेटे विनय चौधरी को परीक्षा व्यवस्था में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में रखा। इन खुलासों के आलोक में शुक्रवार को राजेंद्र सिंह और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक गंभीर सिंह दोनों को पकड़ लिया गया. वे केंद्र में शेष बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे।

शासन के निर्देश के बाद बोर्ड पर्यवेक्षक मुकेश चंद्र अग्रवाल ने शाहगंज स्थित पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में वित्तविहीन विद्यालयों के केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक बुलाई। अग्रवाल ने परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी, केंद्र की अयोग्यता, मान्यता वापस लेना और एनएसए के आरोप जैसे परिणाम दोषी पाए जाने वालों का इंतजार करते हैं। इसके अतिरिक्त, परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र प्रशासकों को मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का एक संशोधित सेट जारी किया गया है।

अग्रवाल ने कहा कि जनशक्ति में किसी भी कमी को दूर करने के प्रावधानों के साथ त्रिस्तरीय प्रश्नपत्र सुरक्षा सहित कड़े उपाय लागू किए जाने चाहिए।

विभागीय अधिकारियों की संस्तुति के बाद फतेहपुर सीकरी के रोझोली स्थित अतर सिंह इंटर कॉलेज की मान्यता रद्द करने की कोशिशें चल रही हैं। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। शुक्ला ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में यदि कोई भी स्कूल प्रश्नपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसकी मान्यता तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

शेष परीक्षाओं की देखरेख के लिए पं. के प्राचार्य राजकुमार सारस्वत को नियुक्त किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज को केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त किया गया है, जबकि बजाज नेशनल इंटर कॉलेज, फतेहपुर सीकरी के प्रवक्ता भगवत शरण अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के रूप में कार्यरत हैं।

आगरा पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने के ठीक एक घंटे बाद जीव विज्ञान और गणित के प्रश्न पत्र व्हाट्सएप ग्रुपों पर व्यापक रूप से प्रसारित किए गए थे। अतर सिंह इंटर कॉलेज, रोजौली, फ़तेहपुर सीकरी में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त विनय चौधरी को लीक के स्रोत के रूप में पहचाना गया था। उनके कार्यों के कारण गुरुवार को चौधरी के पिता और केंद्र व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह की तत्काल गिरफ्तारी हुई, इसके बाद शुक्रवार को अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक गंभीर सिंह की गिरफ्तारी हुई। पुलिस लीक हुए पेपर के स्रोत की सक्रियता से जांच कर रही है।

अतर सिंह इंटर कॉलेज पहले भी नकल घोटालों में घिरा रहा है और पिछले साल की बोर्ड परीक्षाओं में इसे परीक्षा केंद्र के रूप में बाहर रखा गया था। अतिसंवेदनशील केंद्र की श्रेणी में रखे जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू नहीं किए गए।

Mar 3, 2024