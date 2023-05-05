ED के छापे के बाद मणप्पुरम पर बढ़ी मुश्किलें
ED ने कंपनी के एमडी के करीब 2,000 करोड़ रुपये के शेयर फ्रीज कर दिए हैं जिनका बाजार में मूल्य करीब 140 करोड़ रुपये है। ईडी के छापे के बाद कंपनी के शेयरों में करीब 13 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। ये छापेमारी बुधवार को शुरू हुई थी।
NBFC कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर ED की छापेमारी के बाद मुश्किलें बढड गई है। ईडी ने कंपनी के एमडी के करीब 2,000 करोड़ रुपये के शेयर फ्रीज कर दिए हैं जिनका बाजार में मूल्य करीब 140 करोड़ रुपये है। ईडी के छापे के बाद कंपनी के शेयरों में करीब 13 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। ये छापेमारी बुधवार को शुरू हुई थी।
सूत्रों के मुताबिक ईडी ने कहा कि वीपी नंदकुमार ने अपनी आय को डायवर्ट किया है। उन्होंने बिना किसी अनुमति के अपने बच्चों के नाम पर और के शेयरों में निवेश किया है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि नंदकुमार ने नी मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के कार्यालयों में अपने कुछ कर्मचारियों के नाम से पैसा जमा कराया और फिर उसको डायवर्ट किया।