Zepto ने अपनी तीसरी एनिवर्सरी पर 750,000 ऑर्डर्स डिलिवर किए 

Zepto ने पिछले सोमवार को 'मुझे क्या मिलेगा' शीर्षक से एक ब्रांड फिल्म लॉन्च की, जो आम भारतीय सवाल को दर्शाती है। फिल्म में एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो इस सवाल को बार-बार पूछता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि Zepto अपने जन्मदिन पर ग्राहकों को मुफ्त रिटर्न गिफ्ट दे रहा है, तो उसे खुशी होती है। इस इन-हाउस अभियान में Zepto की ग्राहक सम्मान की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है।

Zepto के सह-संस्थापक आदित पालीचा (सीईओ) और कैवल्य वोहरा ने मुंबई और बेंगलुरु में एक जन्मदिन समारोह का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने Zepto के पहले ग्राहकों और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले डिलीवरी पार्टनर्स को आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में Zepto के तीन साल के सफर में बने रिश्तों और इन प्रारंभिक समर्थकों और समर्पित भागीदारों के योगदान को रेखांकित किया गया।

'मुझे क्या मिलेगा' उत्सव के हिस्से के रूप में, Zepto ने 13-14 जुलाई को ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 8 लाख से अधिक रिटर्न गिफ्ट दिए, जिससे ग्राहकों में खुशी का माहौल बना। थर्ड वेव कॉफी ने भी Zepto के जन्मदिन पर एक खास ऑफर दिया। सोशल मीडिया पर 100 से अधिक ब्रांड्स ने Zepto को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, जिसमें कोका-कोला इंडिया, किट कैट इंडिया और निवेया इंडिया भी शामिल थे।

Zepto ने स्पोटिफाई पर एक खास 'पार्टी प्लेलिस्ट' भी बनाई, जिसने म्यूज़िक ऐप पर 2,500 से अधिक सेव प्राप्त किए। Zepto के इन-ऐप स्टोरी में ग्राहकों से 'बॉक्स में क्या है?' का अनुमान लगाने के लिए कहा गया, जिसे 40,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिलीं। ग्राहकों को और भी जोड़ने के लिए, अरील ने Zepto ऐप पर एक प्रतियोगिता शुरू की, जिसमें आईफोन 15 जीतने का मौका था। प्रतियोगिता के विजेता अक्षय सेठिया (मुंबई), जिशा प्रदीप नायर (मुंबई) और रोहित कुमार (बेंगलुरु) थे।

Zepto के 200 से अधिक कर्मचारियों, जिनमें नेतृत्व दल भी शामिल थे, ने कंपनी के जन्मदिन पर खुद ऑर्डर डिलीवर किए।