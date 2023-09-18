यात्रा ऑनलाइन IPO दूसरे दिन अब तक 22% हुआ सब्सक्राइब

यात्रा ऑनलाइन की 775 करोड़ रुपये की आईपीओ के लिए सोमवार को बोली प्रक्रिया के दूसरे दिन निवेशकों की ओर से निराशाजनक प्रतिक्रिया देखी गई। हालाँकि, रिटेल निवेशकों ने बोली की अगुवाई की। यह इश्यू शुक्रवार को बोली के लिए खुला था। यात्रा ऑनलाइन अपने शेयर 135-142 रुपये के प्राइस बैंड में बेच रहा है और निवेशक न्यूनतम 105 इक्विटी शेयरों और उसके गुणकों की बोली लगा सकते हैं। इस इश्यू में 602 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयरों की बिक्री शामिल है, जबकि 173 करोड़ रुपये के 1.21 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की ओएफएस शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक18 सितंबर को दोपहर तक सब्सक्रिप्शन के लिए पेश किए गए 3,09,42,356 इक्विटी शेयरों की तुलना में निवेशकों ने 67,97,910 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगाई।

रिटेल निवेशकों के लिए आवंटन 1.09 गुना बुक किया गया, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से में केवल सात प्रतिशत की सदस्यता देखी गई। कंपनी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकटिंग के साथ-साथ बस टिकटिंग, रेल टिकटिंग, कैब बुकिंग और सहायक सेवाएं प्रदान करती है। पी/ई मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, 142 रुपये के प्राइस बैंड के ऊपरी छोर पर, स्टॉक की कीमत वित्त वर्ष 2013 के 0.67 रुपये के ईपीएस पर 213.08 गुना के प्री-इश्यू पी/ई पर है।

इश्यू के बाद, स्टॉक की कीमत 0.49 रुपये के ईपीएस पर 291.96 गुना के पी/ई पर है। एसएमसी ग्लोबल ने कहा कि उद्योग के भीतर ऑनलाइन पहुंच 73-75 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। कंपनी भारत की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ट्रैवल सेवा प्रदाता है। यात्रा ऑनलाइन ने मॉर्गन स्टेनली, गोल्डमैन सैस, सोसाइटी जेनरल, बीएनपी पारिबा आर्बिट्रेज, एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, व्हाइटओक कैपिटल सहित 33 एंकर निवेशकों को 142 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 2,45,59,860 इक्विटी शेयर आवंटित करके 348.75 करोड़ रुपये जुटाए। कंपनी ने क्यूआईबी के लिए शुद्ध पेशकश का 75 प्रतिशत आरक्षित रखा है, जबकि एनआईआई को पेशकश का 15 प्रतिशत मिलेगा। ऑफर का बाकी 10 फीसदी हिस्सा खुदरा निवेशकों के पास जाएगा।

एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स और आईआईएफएल सिक्योरिटीज इश्यू के बुक-रनिंग मैनेजर हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया को इश्यू के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होने की संभावना है।