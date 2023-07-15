scorecardresearch
आज से कच्चे तेल पर लगेगा विंडफॉल टैक्स, एक महीने बाद सरकार ने बदला फैसला

अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड वायदा 80 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी लीबिया और नाइजीरिया की वजह से आई है। सऊदी अरब और रूस पिछली बैठक के बाद ही तेल का उत्पादन घटा दिया था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 15, 2023 11:43 IST
कच्चे तेल पर लगेगा विंडफॉल टैक्स

सरकार ने शुक्रवार को देर रात एक नोटिफिकेशन जारी कर 15 जुलाई यानि आज क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स (Windfall tax) लगा दिया है। इससे पहले 15 मई को विंडफॉल टैक्स घटाकर शून्य कर दिया गया था। ठीक एक महीने बाद सरकार ने अपना फैसला पलट दिया है। नए नोटिफिकेन के मुताबिक क्रूड पेट्रोलियम पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) शून्य से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। 

क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स (Windfall tax) लगा दिया है

पिछले दो महीने पहले कच्चे तेल के दाम में कमी आई थी लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड वायदा 80 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी लीबिया और नाइजीरिया की वजह से आई है। सऊदी अरब और रूस पिछली बैठक के बाद ही तेल का उत्पादन घटा दिया था। रूस और सऊदी अरब के इस कदम के बाद तेल पर अगले दो तीन महीनों में तेल के दामों में और तेजी आ सकती है। सरकार आमतौर पर हर पखवाड़े में विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है।

