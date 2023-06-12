scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारक्या कम होंगे पेट्रोल और डीजल के दाम? क्या इशारा है मंत्री जी का?

क्या कम होंगे पेट्रोल और डीजल के दाम? क्या इशारा है मंत्री जी का?

देश के कुछ राज्यों में पेट्रोल के दाम 90 रुपये के पार है तो कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये से भी ज्यादा है, हालांकि अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला है, क्योंकि तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम तय किए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लोगों की जेब पर काफी असर डालते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम में अगर बदलाव आता है तो कई चीजों के दाम में भी बदलाव देखने को मिलता है, वहीं काफी वक्त से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं, हालांकि अब ऐसी चर्चाएं हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट देखने को मिल सकती है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jun 12, 2023 18:26 IST
क्या कम होंगे पेट्रोल और डीजल के दाम
क्या कम होंगे पेट्रोल और डीजल के दाम

देश के कुछ राज्यों में Petrol के दाम 90 रुपये के पार है तो कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये से भी ज्यादा है, हालांकि अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला है, क्योंकि तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम तय किए जाते हैं। पेट्रोल और Disel के दाम लोगों की जेब पर काफी असर डालते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम में अगर बदलाव आता है तो कई चीजों के दाम में भी बदलाव देखने को मिलता है, वहीं काफी वक्त से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं।

advertisement

Also Read: Monsoon की पिक्चर नहीं अच्छी, सरकार, बाज़ार और जनता सबको करनी होगी चिंता

हालांकि अब ऐसी चर्चाएं हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट देखने को मिल सकती है, मोदी सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी के संकेत दिए गए हैं। मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri ने पेट्रोल-डीजल की कीमत में कमी आने के संकेत दिए हैं, हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई हो रही है, जिसके बाद तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने पर विचार किए जा सकते हैं, उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम स्थिर बने रहें तो पेट्रोल-डीजल की कीमत देश में कम हो सकती है।

देश के कुछ राज्यों में Petrol के दाम 90 रुपये के पार है तो कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये से भी ज्यादा है
देश के कुछ राज्यों में Petrol के दाम 90 रुपये के पार है तो कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये से भी ज्यादा है

बता दें कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चुनाव से पहले तेल कंपनियां अगर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाती हैं तो इससे सरकार को भी काफी राहत मिलने वाली है, पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर विपक्ष भी सरकार पर काफी हमलावर देखने को मिलते हैं, हालांकि अब पेट्रोलियम मंत्री के इशारे के बाद लोग तेल कंपनियों से राहत की उम्मीद कर रहे हैं।

Also Read: भारत की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंची, वित्त मंत्री के कार्यालय ने किया ट्वीट

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 12, 2023