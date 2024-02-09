ONDC से जुड़े स्टार्टअप Bitsila को खरीदेगी Paytm ? जल्द फाइनल हो सकती है डील

मुश्किलों से जूझ रही Paytm ई-कॉमर्स स्टार्टअप Bitsila को खरीदने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पेटीएम और बिटसिला के बीच सौदा अंतिम चरण में है और जल्द पूरा हो सकता है। बेंगलुरु स्थित बिटसिला, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) स्टार्टअप है।

Paytm ई-कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर Pai प्लेटफॉर्म किया

वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, Paytm ई-कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर Pai प्लेटफॉर्म कर लिया है। कंपनी ने लगभग तीन महीने पहले नाम चेंज करने के लिए आवेदन किया था और 8 फरवरी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से मंजूरी भी मिल गई थी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के नोटिफिकेशन के मुताबिक, सर्टिफिकेट की तारीख से कंपनी का नाम Paytm ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर Pai प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है। कंपनी को मूल रूप से Paytm ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शामिल किया गया था।

पेटीएम ONDC पर एक बायर ऐप है

सेलर-साइड ऐप के रूप में ONDC में इस स्टार्टअप की भूमिका B2B है, क्योंकि यह छोटे व्यापारियों को नेटवर्क से जोड़ने में मदद करता है। 2020 में दशरथम बिटला और सूर्या पोक्कली ने बिटसिला को शुरू किया था। वहीं पेटीएम ONDC पर एक बायर ऐप है। बिटसिला की खरीद के साथ पेटीएम, नेटवर्क के सेलर-साइड पर भी पहुंच जाएगी और ONDC पर इसकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी।

क्या है ONDC?

ये सेलर और बायर यानी ग्राहक दोनों को एक-दूसरे से डायरेक्ट मिलाता है। ONDC एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। SBI, HDFC जैसे कई बैंक इसके शेयर होल्डर है। इस कंपनी को भारत सरकार का सपोर्ट मिला हुआ है। ONDC पर ऑल ओवर इंडिया 35 हजार से ज्यादा सेलर हैं। इसमें 38 लाख से ज्यादा सामान बेचने के लिए मौजूद है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कैटेगरी को चुनकर आइटम ऑर्डर कर सकते हैं।

ONDC के जरिए सस्ते में मिल रहा खाना

ONDC के जरिए ऑर्डर करने पर खाना या सामान सस्ते में उपलब्ध हो रहे हैं। इसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड ने तैयार किया है। जहां स्विगी-जोमैटो जैसे फूड एग्रीगेटर्स 25-30% कमीशन लेते हैं, ONDC सिर्फ 3-5% चार्ज करता है। इसलिए इससे कुछ भी ऑर्डर करना 27% तक सस्ता पड़ता है।