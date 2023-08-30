क्या 500 करोड़ कमाएगी 'गदर 2'?

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 30, 2023 11:24 IST
सनी देओल की  फिल्म गदर 2 ने अपने रिकॉर्ड-तोड़ बॉक्स ऑफिस बिजनेस से हर किसी को हैरान कर दिया है। ये फिल्म जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर 475 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी और अब 500 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही है। सनी देओल और अमीषा पटेल-स्टारर कमर्शियल पॉटबॉयलर ने भारत बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले सप्ताह में 284.63 करोड़ रुपये और दूसरे सप्ताह में 134.47 करोड़ रुपये की कमाई की।

गदर 2 ने अपने तीसरे शुक्रवार को 7.10 करोड़ रुपये, तीसरे शनिवार को 13.75 करोड़ रुपये, तीसरे रविवार को 16.10 करोड़ रुपये, तीसरे सोमवार को 4.60 करोड़ रुपये, तीसरे मंगलवार को लगभग 5.09 करोड़ रुपये कमाए और उम्मीद है कि यह लगभग 5.09 करोड़ रुपये कमा लेगी। तीसरे बुधवार को 5.91 करोड़ रु. इसके साथ ही फिल्म के अब तक करीब 471.65 करोड़ रुपये कमाने का अनुमान है.

सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर ही नहीं, गदर 2 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की संख्या के मामले में भी ऊंचे स्थान पर है। सनी देओल अभिनीत इस फिल्म ने सोमवार तक 30 मिलियन दर्शकों की संख्या भी पार कर ली। इसने शाहरुख खान और सलमान खान-स्टारर करण अर्जुन को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 29.91 मिलियन फ़ुटफॉल दर्ज किए थे। मनोरंजन पोर्टल बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, गदर 2 से पहले तीन फिल्में कहो ना... प्यार है (30.66 मिलियन), टाइगर जिंदा है (30.89 मिलियन), और कभी खुशी कभी गम (31.17 मिलियन) हैं।

अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित, गदर 2 2001 की सुपरहिट फिल्म गदर: एक प्रेम कथा की अगली कड़ी है। यह फिल्म 1971 पर आधारित है और ट्रक ड्राइवर तारा सिंह द्वारा अपने बेटे चरणजीत 'जीते' सिंह को पाकिस्तानी सेना के चंगुल से छुड़ाने के प्रयासों पर केंद्रित है। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, मनीष वाधवा और गौरव चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं। रजनीकांत की जेलर के विश्व स्तर पर सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के एक दिन बाद, गदर 2 अक्षय कुमार की ओएमजी 2 और चिरंजीवी की भोला शंकर के साथ दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है।

