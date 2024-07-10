BSNL के सस्ते प्लान Jio और Airtel को देंगे टक्कर?

हाल में टेलीकॉम कंपनियों Jio, Airtel और VI ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में 25% तक की बढ़ोत्तरी कर दी है। जिसके चलते 3 जुलाई से एयरटेल, जियो और Vi यूजर्स की परेशानी बढ़ गई है। इन टेलीकॉम कंपनियां के जरिए अपनी कमाई बढ़ाने के लिए मंथली, क्वाटर्ली और एनुअल रिचार्ज प्लान महंगा करने का असर करोड़ों यूजर्स पर पड़ने वाला है। वहीं, दूसरी ओर BSNL ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत संचार निगम लिमिटेड अपने यूजर्स को कम कीमत में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और हाई स्पीड इंटरनेट ऑफर कर रहा है। आपको बता दें कि BSNL देश का चौथा Internet Service Provider है। जिसकी प्रेजेंस देश के कोने-कोने में है। ये सरकारी कंपनी देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट telecom network है, करीब 7.5 लाख करोड़। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज प्लान के बीच BSNL के पास ऐसे कई प्लान हैं, जिनमें यूजर्स को सुपरफास्ट इंटरनेट ऑफर किया जा रहा है। लेकिन हां, आपको बता दें कि Jio और Airtel 5G सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहीं BSNL 4G की सुविधा देता है। अगर आप देखें तो BSNL के प्लान जियो, एयरटेल और Vi के मुकाबले काफी सस्ते हो गए हैं। BSNL कई किफायती प्लान्स ऑफर करता है, जिनमें अलग-अलग वैलिडिटी और बेनिफिट मिलते हैं। यहां हम आपको BSNL के कुछ सस्ते प्लान्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं....

advertisement

BSNL का 107 रुपए का प्लान

ये BSNL का सबसे किफायती प्लान्स में से एक है, जिसमें 35 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसमें 3GB 4G डेटा और 200 मिनट की वॉयस कॉलिंग मिलती है।

BSNL का 108 रुपए का प्लान

नए यूजर्स के लिए BSNL एक स्पेशल प्लान Rs 108 में ऑफर करता है। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 1GB डेली डेटा मिलता है।

Also Read: Reliance Jio ने यूजर्स को दी राहत, 'ट्रू अनलिमिटेड' 5G डेटा के साथ Jio लाया 3 नए प्रीपेड प्लान

BSNL का 197 रुपए का प्लान

लंबी वैलिडिटी वाले प्लान की तलाश करने वालों के लिए BSNL का 197 रुपए वाला प्लान 70 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 2GB 4G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और पहले 18 दिनों के लिए रोज 100 SMS मिलते हैं।

वहीं अगला प्लान है 199 रुपए का है

ये प्लान पूरे 70 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 2GB डेटा ऑफर करता है।

अब थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। BSNL का प्लान 397 रुपए का है

BSNL 397 रुपए वाला प्लान भी ऑफर करता है, जिसमें कुल 150 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में पहले 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 2GB 4G डेटा मिलता है।

BSNL के थोड़े महंगे प्लान

अब बात करते हैं BSNL के थोड़े महंगे प्लान की। BSNL का अगला प्लान है 797 रुपए का। ये प्लान 300 दिन की लंबी वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें पहले 60 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 2GB डेटा मिलता है।

साल भर का रिचार्ज प्लान

अगर आप साल भर का रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं तो BSNL का Rs 1999 वाला प्लान एक साल की वैलिडिटी, 600GB 4G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, BSNL ट्यून्स और कई अन्य सर्विस की सब्सक्रिप्शन देता है।

मोबाइल रिचार्ज

अगर आप मोबाइल रिचार्ज पर बचत करना चाहते हैं, तो BSNL के किफायती प्लान्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। हालांकि, ये ध्यान रखें कि अलग-अलग राज्यों और इलाकों में इन प्लान्स की कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।