Newsकारोबारइतने सस्ते में Mukesh Ambani ने क्यों बेचा अपना घर ?

इतने सस्ते में Mukesh Ambani ने क्यों बेचा अपना घर ?

अपार्टमेंट हडसन नदी के पास बनाया गया है। जिसकी वजह से फ्लैट से बाहर का व्यू बेहतरीन है। अब इस घर की कीमत भी जान लेते हैं। न्यूयॉर्क स्थित मैनहट्टन की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को उन्होंने 9 मिलियन डॉलर यानी करीब 74.53 करोड़ रुपये में बेच दिया है।

Harsh Verma
Aug 11, 2023
Mukesh Ambani ने बेचा अपना घर

एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन Mukesh Ambani ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने आलीशान घर को बेच दिया है। अगर आप समझ रहे हैं कि उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर एंटीलिया को बेचा है तो ये आपकी गलतफहमी हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने अमेरिका वाली Residential Property को बेच दिया है। न्यूयार्क पोस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने मैनहट्टन स्थित अपना एक सुपर लग्जरी बेच दिया है। अब ऐसे में दो सवाल अहम है पहला मुकेश अंबानी को इतने ग्रेंड घर बेचने की जरूरत क्यों पड़ी और दूसरा सवाल ये आलीशान घर कितने में बिका?

सबसे पहले इस घर की खासियत जानते हैं। बिक गया अंबानी का अमेरिका वाला घर। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने मैनहट्टन स्थित अपने अपार्टमेंट को बेच दिया है। न्यूयार्क के Superior Ink नाम की बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर उनका 2 BHK फ्लैट था, जिसे उन्होंने बेच दिया है। 17 मंजिला इस बिल्डिंग में हिलेरी स्वैंक और मार्क जैकब्स जैसी हस्तियां उनके पड़ोसी रह चुके हैं। 400 W 12th स्ट्रीट स्थित इस अपार्टमेंट को अंबानी ने कुछ सालों पहले खरीदा था। 2,406 स्क्वेयर फीट वाले इस फ्लैट में शेफ किचन से लेकर 10-फीट ऊंची छत, हेरिंगबोन हार्डवेयर फ्लोर है। सबसे खास है फ्लैट का व्यू, जो बेहद मनमोहक है। दरअसल अपार्टमेंट हडसन नदी के पास बनाया गया है। जिसकी वजह से फ्लैट से बाहर का  व्यू बेहतरीन है। अब इस घर की कीमत भी जान लेते हैं। न्यूयॉर्क स्थित मैनहट्टन की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को उन्होंने 9 मिलियन डॉलर यानी करीब 74.53 करोड़ रुपये में बेच दिया है। ऐसे में इस कीमत को लेकर भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मुकेश अंबानी ने ये फ्लैट सस्ते में बेच दिया है। 

अंबानी ने प्रॉपर्टी को 9 मिलियन डॉलर यानी करीब 74.53 करोड़ रुपये में बेच दिया

वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी देश के सबसे महंगे घर एंटीलिया के मालिक है। जिनकी चर्चा दुनिया में भी होती है। अंबानी परिवार इसी घर में रहता है। मुंबई स्थिति इस घर में 27 फ्लोर हैं। आपको बता दें कि अंबानी परिवार के पास एंटीलिया के अलावा लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क समेत कई देशों में अपना घर है। एंटीलिया से पहले मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ सी वेंड अपार्टमेंट में रहते थे। इस घर को उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने खरीदा था। अगर उनके पुश्तैनी घर की बात करें तो वो गुजरात के चोरवाड़ा में है। कुछ वक्त पहले ही लंदन में अंबानी परिवार ने आलीशान घर खरीदा है। लंदन के स्टोक पार्क स्थित इस घर को उन्होंने 600 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। इसके अलावा दुबई में अंबानी का 639 करोड़ का घर है। अंबानी न्यूयार्क स्थित 248 कमरों वाले होटल के मालिक भी हैं। ऐसे में मैनहट्टन स्थित अपार्टमेंट की बिक्री के चर्चे खबरों में है।

Published On:
Aug 11, 2023