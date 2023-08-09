अदाणी विल्मर में हिस्सा क्यों बेच रहा है अदाणी समूह ?

अदाणी एंटरप्राइजेज (AEL) अदाणी विल्मर (एडब्ल्यूएल) में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है, जो AEL और सिंगापुर स्थित विल्मर इंटरनेशनल का संयुक्त उद्यम है। टर्नओवर के हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनी में से एक है।

Also Read: टमाटर की महंगाई ने आम आदमी को क्या बना दिया !

advertisement

FY23 में 55,262 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ, AWL वर्तमान में ITC और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद तीसरी सबसे बड़ी FMCG कंपनी है। वास्तव में, यह पिछले वर्ष एचयूएल को पछाड़कर भारतीय बाजार में दूसरा सबसे बड़ा एफएमसीजी खिलाड़ी बन गया।

तो असली सवाल ये है कि अडानी उस कंपनी में अपनी 43.97 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने पर विचार क्यों कर रहा है जिसका बाजार पूंजीकरण 49,000 करोड़ रुपये से अधिक है? विशेषज्ञों का कहना है कि इसका जवाब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की रणनीति में आए बदलाव से आया है।

Also Read: ICICI Bank ने लॉन्च किया मॉनसून ऑफर, 2,341 रुपये की EMI पर पाएं iPhone 14

ग्रुप सीएफओ जुगेशिंदर "रॉबी" सिंह के अनुसार, अदानी ग्रुप अब अपने मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस मॉडल और आसन्नताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगले 20 वर्षों में, अदानी पोर्टफोलियो कंपनियां और प्रमोटर 50 बिलियन डॉलर की इक्विटी जुटाना चाहते हैं। हम बेस केस के रूप में कोर इंफ्रा में करीब 500 बिलियन डॉलर का निवेश करना चाहते हैं। हम इक्विटी के इस कार्यक्रम को अगले दो दशकों तक चलाएंगे।

हालाँकि, शीर्ष लीग (जैसे HUL या ITC) में अपने प्रतिद्वंद्वियों के विपरीत, AWL का मार्जिन काफी कम है। वित्त वर्ष 2023 में आईटीसी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (ओपीएम) और नेट प्रॉफिट मार्जिन (एनपीएम) क्रमश: 37.66 फीसदी और 26.69 फीसदी रहा। एचयूएल के लिए, वे 24.03 प्रतिशत और 16.84 प्रतिशत पर थे। AWL के मामले में, OPM मात्र 3.39 प्रतिशत और NPM 1.1 प्रतिशत था। इसके अलावा, खाद्य तेल की कीमतों में उच्च अस्थिरता के कारण हाल की तिमाहियों में इसकी आय में भारी गिरावट आई है।