टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को CFO नियुक्त किया

अमेरिकी वाहन निर्माता टेस्ला ने सोमवार को ऐलान किया कि कंपनी के मौजूदा सीएफओ ज़ाचरी किरखोर्न ने पद छोड़ दिया है। किरखोर्न का स्थान भारतीय मूल के वैभव तनेजा लेंगे, जो वर्तमान में टेस्ला में मुख्य ऑडिटर हैं।

रॉयटर्स के अनुसार, किरखोर्न के कार्यकाल के दौरान, टेस्ला ने मास-मार्केट मॉडल 3 कॉम्पैक्ट सेडान लॉन्च करने के बाद अपना पहला तिमाही लाभ कमाया और $ 1 ट्रिलियन से अधिक का बाजार मूल्यांकन हासिल किया। किरखोर्न को मार्च 2019 में सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने दीपक आहूजा का स्थान लिया, जिन्होंने मार्च 2017 से मार्च 2019 तक टेस्ला के सीएफओ की कमान संभाली थी।

advertisement

Also Read: Tesla के आने से टेंशन में BMW? भारत में BMW का ग्रोथ प्लान? Exclusive विक्रम पावाह

एक लिंक्डइन पोस्ट में, किर्खोर्न ने कहा कि वह टेस्ला सीएफओ के रूप में अपनी भूमिका से हट गए हैं। "इस कंपनी का हिस्सा बनना एक विशेष अनुभव है और 13 साल पहले शामिल होने के बाद से हमने साथ मिलकर जो काम किया है, उस पर मुझे बेहद गर्व है।"

तनेजा के पास दिल्ली विश्वविद्यालय से इकोनॉमी में डिग्री है। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में अकाउंटेंसी की डिग्री ली है।