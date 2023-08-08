एक और भारतीय कफ सीरप पर WHO की चेतावनी, कहीं आप भी तो यूज नहीं करते ये सीरप ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सोमवार को इराक में इस्तेमाल होने वाले एक और मेड इन इंडिया सीरप पर अलर्ट जारी किया। WHO ने मेडिकल अलर्ट में कहा कि सामान्य सर्दी का सिरप, कोल्ड आउट सुरक्षित नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोल्ड आउट सिसुप का एक नमूना इराक में एक स्थान से प्राप्त किया गया था और प्रयोगशाला में इसकी टेस्टिंग की गई।

WHO ने कहा, "नमूने में दूषित पदार्थों के रूप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (0.25%) और एथिलीन ग्लाइकॉल (2.1%) की अस्वीकार्य मात्रा पाई गई। एथिलीन ग्लाइकॉल और डायथिलीन ग्लाइकॉल दोनों के लिए स्वीकार्य सुरक्षा सीमा 0.10% से अधिक नहीं है। सिरप का निर्माण चेन्नई स्थित फोर्ट्स (इंडिया) लैबोरेटरीज द्वारा डैबिलिफ़ फार्मा के लिए किया गया था। अलर्ट में कहा गया है, "आज तक, कथित निर्माता और विक्रेता ने उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता पर डब्ल्यूएचओ को गारंटी नहीं दी है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल सेवन करने पर मनुष्यों के लिए जहरीले होते हैं और घातक साबित हो सकते हैं। WHO ने कहा: "यदि आपके पास प्रभावित उत्पाद है, तो WHO अनुशंसा करता है कि आप इसका उपयोग न करें। कंपनी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पिछले साल, भारत में बने कफ सिरप को गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में कम से कम 89 बच्चों की मौत से जोड़ा गया था। भारतीय अधिकारियों ने रीमैन लैब्स में भी उल्लंघन पाया, जिसका कफ सिरप कैमरून में बच्चों की मौत से जुड़ा था।

WHO ने इराक में इस्तेमाल होने वाले एक और मेड इन इंडिया सीरप पर अलर्ट जारी किया

उत्तर प्रदेश ड्रग्स कंट्रोलिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक का विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया था, जिसने उज्बेकिस्तान को सिरप निर्यात किया था। गाम्बिया में शामिल कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल्स ने इस बात से इनकार किया है कि देश में होने वाली मौतों के लिए उसकी दवाएं जिम्मेदार हैं। बाद में, भारत सरकार की प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षणों में सिरप में कोई विषाक्त पदार्थ नहीं पाया गया।

(रॉयटर्स से इनपुट के साथ)

