Whiteland Corporation और Marriott International ने गुरुग्राम में नया प्रोजेक्ट किया लॉन्च

Delhi-NCR स्थित रियल एस्टेट डेवलपर Whiteland Corporation ने आज भारत के Gurugram में वेस्टिन रेजीडेंस लाने के लिए Marriott International Ink के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की। प्रोजेक्ट के लिए कुल निवेश लगभग 5600 करोड़ रुपये का अनुमान है, जिसमें निर्माण लागत 5000 करोड़ रुपये और भूमि की लागत 600 करोड़ रुपये शामिल है। परियोजना की लागत 15000 करोड़ रुपये आंकी गई है।

advertisement

द्वारका एक्सप्रेसवे कॉरीडोर

द्वारका एक्सप्रेसवे कॉरीडोर के साथ स्थित, वेस्टिन रेजिडेंस गुरुग्राम रणनीतिक रूप से सेक्टर-103 में स्थित है, जो गुरुग्राम के सीबीडी से 15 मिनट की ड्राइव तथा साउथ और वेस्ट दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों से 15-20 मिनट की ड्राइव पर है।

Also Read: नोएडा और गाज़ियाबाद के बीच बनने जा रहा नया एक्सप्रेसवे

शहरी रिसॉर्ट

यह रेजीडेंस एक शहरी रिसॉर्ट होगा, जिसमें 235 वर्ग मीटर से लेकर 386 वर्ग मीटर तक के तीन और चार बेडरूम वाले आवास होंगे। घर के मालिकों को उच्च स्तरीय सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी, जबकि 20 एकड़ का सुंदर भूदृश्य वाला मैदान मुख्य रूप से मनोरंजन और बाहरी गतिविधियों के लिए समर्पित होगा। इसके अतिरिक्त, आवासों को स्टिल्ट्स पर ऊंचा किया जाएगा, जिससे प्राकृतिक परिदृश्य स्टील्टस के नीचे से जा सके, बायोफिलिक की अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित डिजाइनरों और सलाहकारों द्वारा क्यूरेट किया गया है, जिसमें डिजाइन कंसल्टेंट आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर, लैंडस्केपिंग बाय कूपर्स हिल और इंटीरियर्स बाय बीएम एंड ए शामिल हैं।