मसाज कराते हुए किस CEO की तस्वीरें हुईं वायरल?

ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में जो शख्स शर्टलैस होकर मसाज करा रहा है। वो कोई छोटा-मोटा व्यक्ति नहीं है बल्कि एयर एशिया के CEO टोनी फर्नांडीस हैं। इनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग में पहुंच गईं। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखें तो टोनी फर्नांडीस शर्टलेस होकर एक लड़की से मसाज कराते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये मसाज मीटिंग के दौरान कराई जा रही हैं। जी हां, मसाज का ये सीन किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि ऑफिस में चलक रहा है वो भी मीटिंग के दौरान। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये तस्वीरें क्या लीक हो गई या फिर से सामने आई कहां से?

दरअसल एयर एशिया के CEO टोनी फर्नांडीस ने ये तस्वीर खुद अपने लिंक्डइन पेज पर शेयर की है। उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा कि ये एक तनावपूर्ण हफ्ता था और वेरानिता योसेफिन यानि जो महिला आपको तस्वीरों में दिख रही है। उसने मुझे मालिश का सुझाव दिया। मुझे इंडोनेशिया और एयरएशिया संस्कृति से प्यार है। मैं इंडोनेशिया और एयर एशिया के मीटिंग के दौरान मालिश कराने के कल्चर को बेहतरीन मानता हूं। टोनी फर्नान्डिज़ ने आगे लिखा कि उनकी कंपनी बढ़िया तरक्की कर रही है। ‘कैपिटल ए’ श्रेणी का ढांचा तैयार हो रहा है। उन्होंने लिखा कि जो भी उन्होंने बनाया है, उन्हें उस पर गर्व है.

CEO साहब को तो अपने आप पर गर्व हो रहा था। लेकिन उनके फोटो शेयर करने के बाद यूजर्स की कमेंट्स की बाढ़ आ गई। उनकी इस फोटो को देखने के बाद कई यूजर्स ने उनकी आलोचना की तो किसी ने इस हरकत को सही ठहराया। एक यूजर ने कमेंट में लिखा- हमें सभी शारीरिक आकारों का जश्न मनाना चाहिए। यूजर के कहने मतलब था कि टोनी फर्नांडीस ने अपने थुलथुले शरीर की परवाह किए बिना शर्टलेस होने का जो साहस दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। शर्टलेस होने के लिए सिक्स पैक होना ही जरूरी नहीं है। वहीं, एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया- इस बॉस को प्यार करो। एक यूजर्स ने लिखा कि ऑफिस में शर्टलेस बैठकर मसाज कराना अनुचित है। वहीं, दूसरे शख्स ने लिखा कि मैं एक्स पर इस फोटो को देखने के बाद लिंक्डइन पर आया हूं, अगर ये वास्तव में सच है। तो प्लीज ऐसा मत करिए और इस पिक्चर को डिलीट कर दीजिए। वहीं एक यूजर ने लिखा कि इस शख्स को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी के मुख्य कार्यकारी पद हटा देना चाहिए।