Newsकारोबारनोएडा और ग्रेटर नोएडा में सस्ते फ्लैट्स कहां खरीदें?

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सस्ते फ्लैट्स कहां खरीदें?

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किफायती आवासों की मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन समस्या ये भी है कि फ्लैट्स के दाम काफी तेजी से बढ़ गए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स के दाम 10,000 रूपये प्रति स्क्वायर फीट से ऊपर पहुंच गए है। इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र का तेज़ी से विकास है। यहां बुनियादी ढांचे में मेट्रो कनेक्टिविटी, सड़क विस्तार और नए हवाई अड्डों का समावेश हो रहा है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 27, 2024 14:52 IST

लेकिन अभी भी बिल्डर और छोटे बिल्डर के यहां सस्ते फ्लैट्स का विकल्प आपको मिल सकता है। अगर आप बिल्डर फ्लोर लेना चाहते हैं तो हम आपको सस्ते फ्लैट्स का एक औसत दाम आपको बताने जा रहे हैं

सस्ते क्षेत्रों के विकल्प

ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन): 

यहां 2BHK फ्लैट्स की कीमत ₹30-40 लाख से शुरू होती है, जो इस क्षेत्र को एक बजट फ्रेंडली विकल्प बनाता है।

सेक्टर 150, नोएडा:

हरे-भरे इलाकों में स्थित इस क्षेत्र में 2BHK फ्लैट्स ₹50-60 लाख से शुरू होते हैं। यह इलाका शांत और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली प्रदान करता है।

सेक्टर 121, ग्रेटर नोएडा:

यहां बिल्डर फ्लोर की कीमत ₹40 लाख के आसपास है। यह क्षेत्र आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के निवेश के लिए उपयुक्त है।

सेक्टर 137, नोएडा एक्सप्रेसवे:

फ्लैट्स की कीमत यहां ₹45 लाख से शुरू होती है और यह क्षेत्र बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है।

बिल्डर फ्लोर खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य बातें:

बिल्डर फ्लोर कम बजट में एक बेहतर जीवनशैली का विकल्प प्रदान करते हैं, लेकिन इन्हें खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है:

RERA स्वीकृति:

यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति RERA (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) में पंजीकृत है, ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे। आमतौर पर छोटे बिल्डर रेरा से बाहर होते हैं। इस बात का ध्यान रखें

जमीन का टाइटल:

जमीन का टाइटल सही तरीके से जांचें ताकि किसी विवादित संपत्ति में निवेश से बचा जा सके।

समाप्ति प्रमाणपत्र (Completion Certificate):

यह जांच लें कि बिल्डर ने सभी कानूनों का पालन किया है और निर्माण पूरा होने पर समाप्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

बैंक स्वीकृति:

बैंक द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित माना जाता है। अगर कोई बैंक किसी प्रोजेक्ट को स्वीकृति देता है, तो इसका मतलब है कि वह कानूनी रूप से सुरक्षित है।

लोकेशन:

खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध हों।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सही और किफायती आवास चुन सकते हैं, जो आपके बजट और जरूरतों के अनुकूल हो।

