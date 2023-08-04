आज कौन से हैं ख़बरों वाले शेयर, एसबीआई, वरुण बेवरेजेज, अदानी पावर, ज़ोमैटो, अदानी एंटरप्राइजेज पर होगी नज़र

घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 542.10 अंक या 0.82 प्रतिशत गिरकर 65,240.68 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 144.90 अंक या 0.74 प्रतिशत गिरकर 19,381.65 पर बंद हुआ।

आज हम उन शेयरों पर नजर डाल लेते हैं जो खबरों में हैं

वरुण बेवरेजज

वरुण बेवरेजेज ने जून 2023 तिमाही के लिए अपने Consolidated Profit में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। Q1 में शुद्ध लाभ बढ़कर 9,938.11 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 7,874.38 करोड़ रुपये था। मार्च 2023 तिमाही में मुनाफा 4,290.72 करोड़ रुपये से 131.61 प्रतिशत बढ़ गया।

भारती एयरटेल

दूरसंचार प्रमुख भारती एयरटेल ने पहली तिमाही के राजस्व में 14% से अधिक की वृद्धि दर्ज की, जिसमें 4जी उपयोगकर्ताओं की मजबूत वृद्धि से मदद मिली। हालाँकि, कंपनी ने लगभग स्थिर शुद्ध लाभ दर्ज किया क्योंकि उसने अपने 5G नेटवर्क को तेज कर दिया और अपने नाइजीरियाई व्यवसाय पर विदेशी मुद्रा का प्रभाव डाला।

टोरेंट पावर

टोरेंट पावर ने अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से, गुजरात में अपने अलवणीकरण संयंत्रों के लिए 132 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए शापूरजी पल्लोनजी की सहायक कंपनियों के साथ एक बिजली हस्तांतरण समझौता किया।

आयशर मोटर्स

आयशर मोटर्स ने जून तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में साल-दर-साल 50.38 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 918.34 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले साल की समान तिमाही में 610.66 करोड़ रुपये थी। लाभ का आंकड़ा अन्य आय से समर्थित था, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 48.66 करोड़ रुपये की तुलना में तिमाही के लिए 243.21 करोड़ रुपये था।

कमिंस इंडिया

डीजल और प्राकृतिक गैस इंजन निर्माता कमिंस इंडिया ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत मांग के कारण 3 अगस्त को कर के बाद चौथी तिमाही के समेकित लाभ में 59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

अदानी पावर

वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में अदानी पावर का शुद्ध लाभ 83.30 प्रतिशत बढ़कर 8,759 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 4,780 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2014 की पहली तिमाही में समेकित कुल राजस्व 16.80 प्रतिशत बढ़कर 18,109 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 15,509 करोड़ रुपये था, मुख्य रूप से बेहतर मात्रा, नियामक दावों और देर से भुगतान अधिभार के कारण उच्च एकमुश्त राजस्व मान्यता के कारण।

सन फार्मास्यूटिकल्स

फार्मा प्रमुख सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज ने खर्चों में वृद्धि के कारण जून तिमाही में शुद्ध लाभ में मामूली गिरावट के साथ 2,203 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की। कंपनी ने एक साल पहले की अवधि में 2,061 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया था। 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही में राजस्व 11% बढ़कर 11,941 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 10,762 करोड़ रुपये था। Q1FY24 में, फर्म ने 323 करोड़ रुपये का एकमुश्त घाटा दर्ज किया।

ज़ोमैटो

इस वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पहली बार मुनाफे में आया। ज़ोमैटो ने जून तिमाही में 2 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि एक साल पहले की तिमाही में 186 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।

अदानी एंटरप्राइजेज

अदानी समूह की प्रमुख इकाई अदानी एंटरप्राइजेज ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (Q1 FY24) के लिए अपने जून तिमाही के मुनाफे में 43.55 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 673.93 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने पिछले साल की समान अवधि में 469.46 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। साल-दर-साल (YoY) आधार पर कुल आय में तेजी से गिरावट आई। कुल आय, जिसमें परिचालन से राजस्व और अन्य आय शामिल है, वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में 25,809.94 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की अवधि में 41,066.43 करोड़ रुपये से 37.15 प्रतिशत कम है। तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आय 18.62 प्रतिशत घट गई।

आज की कमाई

एप्टेक, एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज, बिनानी इंडस्ट्रीज, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, सीईएससी, डेल्हीवरी, एमएंडएम, रेन इंडस्ट्रीज, तत्व चिंतन फार्मा, एसएमएल इसुजु, एसबीआई, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज समेत अन्य कंपनियां आज अपनी जून तिमाही की आय की घोषणा करेंगी।