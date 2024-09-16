Vijetra Air Mobility की हाइड्रोजन आधारित Air Taxi: ट्रोवे इनोवेशन हब के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा

भारतीय स्टार्टअप Vijetra Air Mobility ने एक बड़ा कदम उठाते हुए हाइड्रोजन आधारित 5-सीटर एयर टैक्सी विकसित करने के लिए ट्रोवे इनोवेशन हब इंक के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह स्टार्टअप, जो ड्रोन निर्माता दर्श ड्रोनोबोटिक्स सिस्टम्स का एक प्रभाग है, का लक्ष्य है एयर टैक्सी के माध्यम से शहरी यात्रा में क्रांति लाना और 600 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम एक हाइड्रोजन-चालित एयर टैक्सी विकसित करना। साथ ही एयर टैक्सी रूट की बात करें तो ये दिल्ली से लखनऊ और दिल्ली से भोपाल इंदौर तक पहले चरण में आ सकती है।

एयर टैक्सी

Vijetra Air Mobility का उद्देश्य भीड़भाड़ वाले महानगरों के बीच यात्रा को और अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। हाइड्रोजन पर आधारित यह एयर टैक्सी, पारंपरिक यात्रा के साधनों का एक स्थायी विकल्प प्रदान करेगी। यह टैक्सी न केवल कम शोर करेगी बल्कि अत्यधिक ईंधन कुशल भी होगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफायती हो जाएगा।

Troway Innovation हब

इस परियोजना को साकार करने के लिए, वीजेत्रा एयर मोबिलिटी ने ट्रोवे इनोवेशन हब इंक के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत, ट्रोवे इनोवेशन हब वीजेत्रा एयर मोबिलिटी को हाइड्रोजन-आधारित एयर टैक्सी का पूर्ण पैमाने पर प्रोटोटाइप बनाने के लिए धन जुटाने में सहयोग करेगा। यह प्रोटोटाइप यात्रा के पारंपरिक साधनों के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल, शांत और दक्ष विकल्प प्रदान करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी

हाइड्रोजन-आधारित इस एयर टैक्सी का मुख्य उद्देश्य शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में परिवहन की चुनौतियों का समाधान करना है, जबकि साथ ही इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने से यह एयर टैक्सी कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करेगी, जिससे यह पर्यावरण-संवेदनशील लोगों के लिए आकर्षक विकल्प बनेगी।

Vijetra Air Mobility की यह पहल भविष्य की यात्रा को और अधिक कुशल, टिकाऊ और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ट्रोवे इनोवेशन हब के सहयोग से, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूर्ण प्रोटोटाइप के निर्माण की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है।