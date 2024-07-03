UnAcademy ने 250 कर्मचारियों को कम्पनी से निकाला: रिपोर्ट
मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि व्यवसाय विकास और विपणन जैसे मुख्य कार्यों से लगभग 100 पदों की कटौती की गई, जबकि शेष छंटनी का असर बिक्री टीम पर पड़ा।
EdTech कम्पनी UnAcademy ने हाल ही में product development, marketing, and sales सहित विभिन्न विभागों में 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। यह कदम 2022 और 2023 में पिछले दौर के बाद एक और महत्वपूर्ण पुनर्गठन प्रयास को दर्शाता है, जो उभरते बाजार की गतिशीलता के बीच कंपनी के रणनीतिक बदलाव को रेखांकित करता है। सूत्रों ने खुलासा किया कि व्यवसाय विकास और विपणन जैसे मुख्य कार्यों से लगभग 100 पदों को समाप्त कर दिया गया है। शेष छंटनी मुख्य रूप से बिक्री टीम को प्रभावित करती है, जो परिचालन दक्षता को अनुकूलित करने के लिए UnAcademy के लक्षित दृष्टिकोण को दर्शाती है।
छटनी
छटनी को संबोधित करते हुए एक बयान में, अनएकेडमी ने परिचालन को सुव्यवस्थित करने और सतत विकास और लाभप्रदता प्राप्त करने के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में पुनर्गठन को स्वीकार किया। कंपनी ने संक्रमण के दौरान प्रभावित कर्मचारियों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
Also Read: जून में ऑटो बिक्री में गिरावट, पढ़िए क्या कहते है आकड़े
कंपनी का बयान
कंपनी ने एक बयान में कहा, "संचालन को सुव्यवस्थित करने और व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के हमारे निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में, हमने हाल ही में एक पुनर्गठन अभ्यास किया है। कंपनी के लक्ष्यों और वर्ष के लिए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक था, क्योंकि हम अपने सभी प्रयासों को सतत विकास और लाभप्रदता पर केंद्रित करते हैं।" "परिणामस्वरूप, कुछ भूमिकाएँ प्रभावित हुई हैं। हालाँकि यह परिवर्तन आसान नहीं होगा, हम इस परिवर्तन के दौरान सभी प्रभावित व्यक्तियों का समर्थन करेंगे," कंपनी ने कहा।
ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य
छंटनी ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य के बीच हुई है, जहाँ कंपनियाँ तेजी से नवाचार करने और बदलती उपभोक्ता माँगों के अनुकूल होने की कोशिश कर रही हैं। अनएकेडमी के पुनर्गठन का उद्देश्य रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संसाधनों को फिर से जोड़ना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह तेजी से विकसित हो रहे बाजार में चुस्त बना रहे। इन विकासों के साथ, अनएकेडमी अन्य तकनीकी फर्मों में शामिल हो गई है जो प्रदर्शन को अनुकूलित करने और बाजार की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए कार्यबल समायोजन कर रही हैं। कंपनी का निर्णय उद्योग के खिलाड़ियों द्वारा परिचालन दक्षता के साथ विकास आकांक्षाओं को संतुलित करने में सामना की जाने वाली जटिलताओं को रेखांकित करता है।