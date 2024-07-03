जून में ऑटो बिक्री में गिरावट, पढ़िए क्या कहते है आकड़े

जून में ऑटो बिक्री में गिरावट, पढ़िए क्या कहते है आकड़े
ऑडी इंडिया ने खुदरा बिक्री में 6% की गिरावट दर्ज की, इस साल अप्रैल-जून तिमाही में 1,431 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,524 यूनिट्स से कम है।
ऑटो कंपनियों ने सोमवार को जून के लिए अपनी बिक्री अपडेट की घोषणा की है। मानसून के मौसम के शुरू होने के साथ ही जून में ऑटो बिक्री के आंकड़े कम रहने की उम्मीद है। ऐतिहासिक रूप से, इस अवधि के दौरान कारों की बिक्री में कमी आती है। हालांकि, विभिन्न खंडों और निर्माताओं के बीच कुछ दिलचस्प रुझान और उम्मीदें हैं। पब्लिक वाहनों के सेगमेंट में वृद्धि की गति बरकरार रहने की संभावना है। महीने-दर-महीने के आधार पर, वाणिज्यिक वाहन सेगमेंट में एकल अंकों में वृद्धि होने की संभावना है, जबकि ट्रैक्टर व्यवसाय में मई की तुलना में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है।
जून में ऑटो कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा, इस पर एक नज़र डालें:
ओला इलेक्ट्रिक
ओला इलेक्ट्रिक ने जून 2024 में पंजीकरण में 107% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जो सरकार के वाहन पोर्टल के अनुसार कुल 36,716 है, जो जून 2023 की तुलना में एक मजबूत प्रदर्शन है। कंपनी 46% बाजार हिस्सेदारी के साथ EV 2W सेगमेंट पर अपना दबदबा बनाए हुए है।
टाटा मोटर्स
टाटा मोटर्स ने जून में कुल घरेलू थोक बिक्री में 8% की गिरावट दर्ज की, जो एक साल पहले 80,383 इकाइयों से घटकर 74,147 इकाई रह गई। इलेक्ट्रिक वाहनों सहित यात्री वाहनों की बिक्री पिछले साल इसी महीने में 47,359 इकाइयों से 8% घटकर 43,624 इकाई रह गई।
किआ इंडिया
किआ इंडिया ने जून में कुल थोक बिक्री में साल-दर-साल 10% की वृद्धि की घोषणा की, जो जून 2023 में 19,391 इकाइयों की तुलना में 21,300 इकाइयों तक पहुँच गई। वर्ष की पहली छमाही में, ऑटोमेकर ने 126,137 इकाइयों की कुल बिक्री हासिल की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि दर्शाती है।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने जून में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री हासिल की, डीलरों को 27,474 यूनिट्स भेजीं, जो जून 2023 में 19,608 यूनिट्स से 40% ज़्यादा है। घरेलू थोक बिक्री 25,752 यूनिट्स तक पहुँच गई, जबकि निर्यात में 1,722 यूनिट्स शामिल थीं।
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया
JSW MG मोटर इंडिया ने जून में खुदरा बिक्री में 9% की साल-दर-साल कमी दर्ज की, जून 2023 में 5,125 इकाइयों की तुलना में 4,644 इकाइयों की बिक्री हुई। कंपनी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उसकी प्रमुख एसयूवी, ZS EV ने जून 2024 में अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री हासिल की।
हुंडई मोटर इंडिया
हुंडई मोटर इंडिया ने जून में कुल थोक बिक्री में 1% की कमी दर्ज की, जिसमें पिछले साल की समान अवधि की 65,601 इकाइयों की तुलना में डीलरों को 64,803 इकाइयाँ भेजी गईं। हुंडई मोटर इंडिया के अनुसार, घरेलू बिक्री 50,103 इकाइयों पर स्थिर रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 50,001 इकाइयों के समान थी। हालांकि, निर्यात पिछले जून में 15,600 इकाइयों से 6% घटकर 14,700 इकाई रह गया।
ऑडी इंडिया
महिंद्रा एंड महिंद्रा
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जून महीने में 69,397 इकाइयों की कुल बिक्री में 11% की वृद्धि दर्ज की, लेकिन यह 72,000 इकाइयों की बाजार अपेक्षाओं से थोड़ा कम थी।
यूवी सेगमेंट
यूवी सेगमेंट में कंपनी ने 40,022 वाहन बेचे, जो पिछले साल से 23% अधिक है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की घरेलू बिक्री 20,594 इकाई रही।
कंपनी के अन्य व्यावसायिक सेगमेंट, पैसेंजर कार एलॉय, पैसेंजर कार स्टील और निर्यात, जून महीने में दबाव में रहे। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में वॉल्यूम के मामले में निर्यात में 25% और मूल्य के मामले में 16% की गिरावट आई।