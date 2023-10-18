Twitter Subscription: आज इन देशों में फ्री नहीं होगा X (Twitter)

scorecardresearch
BT TV
NewsकारोबारTwitter Subscription: आज इन देशों में फ्री नहीं होगा X (Twitter)

भारत में वेब यूजर्स के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 650 रुपए है। मोबाइल के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज 900 रुपए महीना है। इसमें ब्लू टिक, लंबे वीडियो पोस्ट समेत कई सारे फीचर्स मिलते हैं। मस्क ने पोस्ट की कैरेक्टर लिमिट 280 से बढ़ाकर 25,000 कर दी है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 18, 2023 15:00 IST
आज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X सभी के लिए फ्री नहीं रहेगा
आज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X सभी के लिए फ्री नहीं रहेगा। New Zealand और Philippines ​​​में प्लेटफॉर्म ने नए अन वेरिफाइड यूजर्स को पोस्ट करने या किसी पोस्ट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए 1 डॉलर के Annual Subscription  का ऐलान किया है। नए सब्सक्रिप्शन प्लान को 'Not A Bot' नाम दिया है, जो अभी टेस्टिंग फेज में है। कंपनी ने कहा, 'यह मुनाफा कमाने के लिए शुरू नहीं किया गया है। यह हमारे प्लेटफार्म पर बॉट एक्टिविटी और Spam को कम करने का प्रयास है। अब तक मेंबरशिप ऑप्शन मेन सॉल्यूशन साबित हुआ है।'कंपनी ने बताया कि सब्सक्रिप्शन की कीमत सालाना 1 डॉलर है। हालांकि, अलग-अलग देश और करेंसी के हिसाब से फीस अलग-अलग हो सकती है। न्यूजीलैंड में सब्सक्रिप्शन की कीमत $1.43 NZD (करीब 49 रुपए) और फिलीपींस ​​​​​​ ₱42.51 PHP (करीब 62 रुपए) है। हाल ही में कंपनी के मालिक Elon musk ने कहा था कि X अपने सभी यूजर्स से मंथली फीस चार्ज कर सकता है। मस्क ने यह बात इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक लाइव कार्यक्रम में कही थी।

Also Read: Pay Hike: केंद्रीय कर्मचारियों तोहफा, महंगाई भत्ता 4% बढ़ा

मस्क के कहा था कि इससे बॉट से छुटकारा मिलेगा। कंपनी के पास अभी करीब 55 करोड़ यूजर्स है, जो रोजाना 1 से 2 करोड़ पोस्ट करते हैं। हालांकि, X में कितने ऑथेंटिक यूजर्स और कितने बॉट हैं इसकी जानकारी मस्क ने नहीं दी थी। एलन मस्क ने पिछले साल 27 अक्टूबर 2022 को 44 बिलियन डॉलर यानी करीब 3.64 लाख करोड़ रुपए में एक्स खरीदा था। इसके बाद कई बड़े फैसलों को लेकर मस्क चर्चा में रहे है। नवंबर 2022 में मस्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समेत कई ब्लॉक अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया था। उन्होंने एक्स पर ट्रम्प की वापसी को लेकर एक पोल किया था। उन्होंने पूछा था, क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प का अकाउंट बहाल किया जाना चाहिए। हां या ना। 1.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने वोटिंग में हिस्सा लिया और 52% लोगों ने हां में जवाब दिया था। एलन मस्क ने दुनियाभर में ब्लू सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। भारत में वेब यूजर्स के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 650 रुपए है। मोबाइल के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज 900 रुपए महीना है। इसमें ब्लू टिक, लंबे वीडियो पोस्ट समेत कई सारे फीचर्स मिलते हैं। मस्क ने पोस्ट की कैरेक्टर लिमिट 280 से बढ़ाकर 25,000 कर दी है। पोस्ट पढ़ने की लिमिट भी अप्लाय की है। वेरिफाइड यूजर एक दिन में दस हजार पोस्ट पढ़ सकते हैं। अनवेरिफाइड यूजर एक हजार पोस्ट, वहीं नए अनवेरिफाइड यूजर रोजाना सिर्फ 500 पोस्ट ही पढ़ सकते हैं। 24 जुलाई 2023 को एलन मस्क ने 'ट्विटर' का नाम और लोगो बदलकर X किया। इसके बाद 26 जुलाई को देर रात लोगो के डिजाइन में छोटा सा बदलाव किया था। X लोगो को ज्यादा बोल्ड और शार्प कर दिया था। मस्क ने कहा था, लोगो समय के साथ डेवलप होगा।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 18, 2023