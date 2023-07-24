Subway पर भी टमाटर पड़ा भारी, फिलहाल Subway के Food Items में नही मिलेगा टमाटर
इन दिनों टमाटर के दाम आसमान को छू रही है। दिन-प्रतिदिन टमाटर के दामों में वृद्धि हो रही है, इसके कारण कई लोगो ने टमाटर की खरीदारी ही बंद कर दी है। ऐसे में आम लोगो के साथ ही साथ अब McDonald's के बाद अब Subway जैसी कंपनी भी इसके बढ़ते दाम से परेशान हो चुकी है। Subway ने अपने आउटलेट्स से टमाटर को हटा दिया है। सबवे इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल्स में से एक टर्मिनल पर नोटिस लगाकर इस बात की जानकारी दी है। नोटिस में लिखा, टमाटर की अन-अवेलेबिलिटी टेम्परेरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने कस्टमर्स को फूड आइटम्स में टमाटर दें। अब सबवे के सैंडविच सहित अन्य फूड आइटम्स में कुछ समय तक टमाटर नहीं मिलेगा।
इससे पहले मैकडॉनल्ड्स ने भी अपने बर्गर से टमाटर को हटाया था। सबवे ने नोटिस मे यह लिखा कि हम हमेशा अपने कस्टमर्स को बेस्ट इनग्रेडिएंट्स के साथ बेस्ट फूड आइटम्स सर्व करने के लिए कमिटेड हैं। हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हम टमाटर पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद पा रहे हैं, जो हमारे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी चेक में पास हो सके। इसलिए फिलहाल हम आपको टमाटर के बिना फूड आइटम्स देने के लिए मजबूर हैं। हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द अपने कस्टमर्स को फूड आइटम्स में टमाटर सर्व करें। असुविधा के लिए खेद है। फूड क्वालिटी और सेफ्टी के हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स के लिए कमिटेड एक ब्रांड के रूप में, हम क्वालिटी और सेफ्टी चेक के बाद ही सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। सीजनल इश्यूज के कारण और हमारे सभी प्रयासों के बावजूद, हम ऐसे टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं जो हमारे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी चेक से पास हो सकें। इसलिए, हम अपने कुछ रेस्तरां में मेन्यू से टमाटर हटा रहे हैं।