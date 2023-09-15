सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज में निवेश करने का आज आखिरी मौका

आप सोने में निवेश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सुरक्षा के साथ ही जबरदस्त रिटर्न भी हासिल हो, तो फिर आपके पास आज आखिरी मौका है। दरअसल, सॉवेरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की दूसरी सीरीज आज बंद होने जा रही है। इसे 11 सितंबर को खोला गया था, जहां सरकार बाजार भाव से कम दाम में सोना खरीदने का मौका देती है. ऐसे में अगर आपने अब तक इस स्कीम का फायदा नहीं उठाया है, तो फिर आज ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।

advertisement

निवेशकों को शानदार रिटर्न देने वाली इस सॉवेरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य फिजिकल गोल्ड की मांग को कम करना है। यही कारण है कि सरकार बाजार भाव से कम कीमत पर सोना बेचती है और इस बार सोने की कीमत ₹5,923 रुपये प्रति ग्राम तय की गई है। सरकार ने Gold की फिजिकल मांग को कम करने के इरादे से सबसे पहले सरकारी गोल्ड बॉन्ड योजना नवंबर 2015 में शुरू की थी। सरकार की इस योजना के तहत बाजार से कम कीमत पर Gold में निवेश किया जा सकता है। इसमें किए गए निवेश पर सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है।

डिजिटल गोल्ड बेचती है सरकार

इस स्कीम के तहत सरकार जो सोना बेचती है, वो एक तरह का पेपर गोल्ड या डिजिटल गोल्ड (Digital Gold) होता है, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप किस रेट पर सोने की कितनी मात्रा खरीद रहे हैं। इस डिजिटल गोल्ड को खरीदने पर रिटर्न मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि SGB स्कीम के तहत गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया जाता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के जरिए जारी किया जाता है. अगर फायदे की बात करें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में सालाना 2.5 फीसदी का ब्याज मिलता है और ये अश्योर्ड रिटर्न होता है. इसके अलावा इस स्कीम में सोना खरीदने पर सरकार तय किए गए रेट पर अतिरिक्त छूट भी देती है।

ऑनलाइन खरीद पर अतिरिक्त छूट

SGB Scheme के तहत ऑनलाइन खरीद करने वाले लोगों को ₹50 रुपये प्रति ग्राम की छूट भी दी जाती है. ऐसे में अगर आप Sovereign Gold Bond Scheme की इस दूसरी सीरीज में ऑनलाइन सोना खरीदते हैं, तो फिर आपके लिए 1 ग्राम सोने का भाव 5,923 रुपये नहीं, बल्कि महज 5,873 रुपये प्रति ग्राम होगा. स्कीम में एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 500 ग्राम गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है।

निवेशकों इस डिजिटल गोल्ड को कैश से भी खरीद सकते हैं और जितनी रकम का Gold इसमें खरीदा जाता है, उसके बराबर मूल्य का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उन्हें जारी कर दिया जाता है. इसका मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का होता है। लेकिन 5 साल के बाद इसमें बाहर निकलने का विकल्प भी मिलता है। एक और खास बात ये है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप 24 कैरेट यानी 99.9% शुद्ध सोने में निवेश करते हैं. गोल्ड बॉन्ड स्कीम की इस किस्त की सेटलमेंट डेट 20 सितंबर 2023 तय की गई है।

इस आधार पर तय होता है प्राइस

गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस भारतीय बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा, जो 999 शुद्धता वाले गोल्ड का क्लोजिंग प्राइस के आधार पर होता है. साफ शब्दों में कहें तो गोल्ड बॉन्ड के दाम सब्सक्रिप्शन अवधि से पहले के सप्ताह के अंतिम तीन कारोबारी दिन के लिए आईबीजेए की तरफ से जारी 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के सिम्पल एवरेज के आधार पर तय होते हैं।

advertisement

कैसे और कहां से खरीद सकते हैं गोल्ड बॉन्ड?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत सरकार की ओर से ये गोल्ड बॉन्ड (Gold Bond) जारी करता है. ये बॉन्ड बैंकों (स्मॉल फाइनेंस बैंकों और पेमेंट बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नॉमिनेटेड डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (BSE) के माध्यम से बेचे जाते है।