McDonald’s का स्पेशल कार्ड है इन दो लोगों के पास

Richard और Maurice MacDonald के द्वारा 1940 में यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफ़ोर्निया में शुरू किया गया मशहूर फ़ास्ट फ़ूड चैन McDonald’s ने विश्वभर में बहुत प्यार हासिल किया है। ये चैन ना सिर्फ़ US बल्कि पूरे विश्व में पसंद किया जाने लगा है। अब समय वो आ गया है जब बच्चे घर का खाना खाने से ज़्यादा बाहर का पिज़्ज़ा-बर्गर के पीछे भागते हैं। भारत में भी McDonald’s के काफ़ी ब्रांच खुली हुई हैं।

advertisement

Also Read: UnAcademy ने 250 कर्मचारियों को कम्पनी से निकाला: रिपोर्ट

McDonald’s का बर्गर, फ़्राइज़, मैकपफ़

ज़ाहिर है कि बिना पैसों के यहाँ खाना नहीं मिलता बल्कि खाना लेने से पहले देना पड़ता है ऑर्डर और उसी वक़्त देने पड़ते हैं पूरे पैसे। लोगों को McDonald’s का बर्गर, फ़्राइज़, मैकपफ़ इतना लज़ीज़ लगता है कि वो फ्री में खाने के लिए तरसते हैं। ऐसे में दो लोग ऐसे हैं जिन्हें McDonald’s में खाने के पैसे नहीं देने पड़ते हैं। उनके लिए McDonald’s में हर चीज़ एकदम फ्री हैं।

दिग्गज निवेशक Warren Buffett और Microsoft के CEO रहे Bill Gates

वो दो लोग हैं Warren Buffett जो कि दिग्गज निवेशक हैं और उन्होंने दूसरे नाम का खुलासा करते हुए बताया कि Microsoft के CEO रहे Bill Gates को भी McDonald’s में मुफ़्त में खाने का लाभ मिला हुआ है। उन दोनों के ही पास मिला हुआ है McDonald’s का स्पेशल कार्ड जिसके ज़रिए वो McDonald’sमें फ्री का खाना खा सकते हैं। हाँ लेकिन इसमें फ़र्क़ ये है कि Warren Buffett को केवल Omaha, USA में ये सर्विस मिल सकती है वहीं Bill Gates पूरे विश्व में बिना पैसे दिये ही McDonald’s के खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। बता दें कि ऐसे स्पेशल कार्ड और मुफ़्त में खाने की सुविधा बहुत कम लोगों को मिलती है और ये मिलना भी अपने आप में एक अद्धभूत बात है।