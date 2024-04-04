PPF में नहीं मिलती ये सुविधाएं, निवेश करने से पहले जान लें ये जरूरी जानकारी

PPF में कोई भी भारतीय व्यक्ति निवेश की शुरुआत कर सकता है। निवेश करने वालों को आयकर विभाग की धारा 80C में टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं पीपीएफ में अन्य योजनाओं में निवेश पर मिलने वाली कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है। निवेश करने और टैक्स की बचत करने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) को बेहतर माना जाता है। यह एक सरकारी योजना है। जिसमें लंबे समय तक निवेश करके बड़ा फंड एकत्रित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति बैंक या पोस्ट ऑफिस (Post Office) में जाकर योजना में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें निवेश पर 7.1% का ब्याज दिया जाता है।

निवेश की शुरुआत

पीपीएफ में कोई भी भारतीय व्यक्ति निवेश की शुरुआत कर सकता है। निवेश करने वालों को आयकर विभाग की धारा 80C में टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं पीपीएफ (PPF) में अन्य योजनाओं में निवेश पर मिलने वाली कुछ सुविधाएं नहीं मिलती। यदि आप भी पीपीएफ में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सभी नियमों की जानकारी होनी चाहिए।

खाता खोलने की सीमा

कई योजनाओं में एक से ज्यादा खाता खोलने की सर्विस मिलती है। लेकिन पीपीएफ में ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति केवल एक ही खाता खोल सकता है। यदि दो खाते खुल जाते हैं तो दूसरे पीपीएफ खाते को वैध नहीं माना जाएगा। दोनों खातों को मर्ज किया जा सकता है। जब तक मर्ज नहीं किया जाएगा तब तक उन खातों में स्थित राशि पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा।

जॉइंट खाते की भी नहीं सुविधा

पीपीएफ खाते में नॉमिनी बनाने की सुविधा मिलती है। लेकिन इसमें जॉइंट खाता नहीं खोला जा सकता है। यदि खाताधारक की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को खाते से जमा राशि निकालने का अधिकार होगा।

बेहतर रिटर्न वाले कई विकल्प मौजूद

पीपीएफ में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज से ज्यादा ब्याज देने वाली कई निवेश योजनाएं बाजार में मौजूद हैं। इसमें अप्रैल 2019 से जून 2019 तक खाते में जमा राशि पर 8% का ब्याज मिलता था। जिसके बाद ब्याज दर को कम करके 7.9 फीसदी कर दिया गया। इसके बाद ब्याज दर जनवरी-मार्च, 2020 में 7.1% कर दी गई।

निवेश की अधिकतम सीमा

पीपीएफ में एक साल में केवल 1.5 लाख ही निवेश कर सकते हैं। यदि आप इस सीमा से ज्यादा निवेश करना चाहते हैं तो आपको पीपीएफ के अलावा दूसरे विकल्पों को तलाशना होगा।