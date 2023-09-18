सेंसेक्स की तेजी पर लगा ब्रेक, निफ्टी 60 अंक गिरा, PSU बैंकों में 18% तक की तेजी

US FED की बैठक से पहले कमजोर ग्लोबल संकेतों के कारण घरेलू शेयर बाजारों में तेजी पर ब्रेक लग गया। दिन की शुरुआत करने वाले जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स ने एक मजबूत लिस्टिंग के बाद गेन्स हासिल किए। हालांकि, बैंकिंग, वित्तीय और आईटी जैसे दिग्गज शेयरों में बिकवाली देखने को मिली।

सेंसेक्स 241.79 अंक गिरकर 67,596.84 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 59.05 अंक गिरकर 20,133.30 पर बंद हुआ। BSE के मिडकैप और स्मॉलकैप में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के कारण बाजार भी लाल निशान में बंद हुए। फियर गेज इंडिया VIX लगभग एक प्रतिशत गिरकर 10.84-स्तर पर आ गया।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि कच्चे तेल की आपूर्ति में कटौती के साथ-साथ चीन में मांग में फिर से बढ़ोतरी की उम्मीदों से भी निवेशकों का विश्वास हिला। विनोद नायक ने कहा, "फेड रेट में बढ़ोतरी की आशंका फिर से बढ़ गई है।

सोमवार को बीएसई पर कुल 3,947 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 1,693 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। 2,083 शेयरों ने कटौती के साथ सत्र समाप्त किया जबकि 171 शेयर अनचेंज रहे। कुल 370 शेयरों ने अपने ऊपरी सर्किट को छुआ, जबकि 235 शेयरों ने दिन के लिए निचले सर्किट स्तर को टेस्ट किया।

व्यापक बाजारों में, वोडाफोन आइडिया में दिन भर में 7 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि जयप्रकाश एसोसिएट्स में हर दिन 6 प्रतिशत की गिरावट आई। रेमंड और एंड्रयू यूल एंड कंपनी में दिन भर में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। जुपिटर वैगन्स, लॉयड स्टील्स, जीआरएम ओवरसीज और जीटीएल इंफ्रा भी 5 फीसदी नीचे थे।