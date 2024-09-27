scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारअक्तूबर में शुरू होने वाली है आम्रपाली के फ्लैटों की रजिस्ट्री, सुपरटेक पर भी होगा अंतिम फैसला

अक्तूबर में शुरू होने वाली है आम्रपाली के फ्लैटों की रजिस्ट्री, सुपरटेक पर भी होगा अंतिम फैसला

सुप्रीम कोर्ट रिसीवर को ग्रेसनो अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिल चुकी है, जिसका अर्थ है कि आम्रपाली के घर खरीदारों के लिए जल्द ही फ्लैट्स की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अक्टूबर तक शुरू हो सकती है। NBCC ने पूरी हुई परियोजनाओं के फ्लैट्स और टावर्स की चाबियां सुप्रीम कोर्ट रिसीवर को सौंप दी हैं। ग्रेसनो अथॉरिटी ने भी इस महीने सशर्त NOC जारी करने का फैसला किया है, जिससे आम्रपाली की पांच प्रमुख परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन का रास्ता साफ हो गया है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 27, 2024 13:44 IST
SupertecIn June, the NCLT had directed to initiate CIRP against Supertech Realtors, which is developing residential apartments, offices, retail and luxury hotels at its “Supernova” projects. h
In June, the NCLT had directed to initiate CIRP against Supertech Realtors, which is developing residential apartments, offices, retail and luxury hotels at its “Supernova” projects.

नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) ने घोषणा की है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक लिमिटेड की अटकी हुई हाउसिंग परियोजनाओं को अगले तीन वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस पर 12 अक्तूबर को आखिरी फैसला लिया जा सकता है।  साथ ही, आम्रपाली समूह की फंसी हुई परियोजनाओं को भी नई गति मिली है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (ग्रेसनो) ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिससे 12,000 आम्रपाली के घर खरीदारों के लिए उम्मीद की किरण जागी है। इन घर खरीदारों को होली तक अपने फ्लैट्स में प्रवेश मिल सकता है, भले ही दिवाली तक न हो।

advertisement

सुप्रीम कोर्ट रिसीवर को ग्रेसनो अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिल चुकी है, जिसका अर्थ है कि आम्रपाली के घर खरीदारों के लिए जल्द ही फ्लैट्स की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अक्टूबर तक शुरू हो सकती है। NBCC ने पूरी हुई परियोजनाओं के फ्लैट्स और टावर्स की चाबियां सुप्रीम कोर्ट रिसीवर को सौंप दी हैं। ग्रेसनो अथॉरिटी ने भी इस महीने सशर्त NOC जारी करने का फैसला किया है, जिससे आम्रपाली की पांच प्रमुख परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन का रास्ता साफ हो गया है।

कोर्ट रिसीवर ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पांच परियोजनाओं के लिए ग्रेसनो अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन की अनुमति मांगी थी, और अब इसके लिए सशर्त NOC जारी होने जा रही है। इस मंजूरी के बाद, 12,000 फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अक्टूबर के पहले सप्ताह तक शुरू होने की संभावना है।

आम्रपाली की परियोजनाओं में हाई-राइज़ सोसाइटियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट के आधार पर होती है, लेकिन बकाया भुगतान के चलते यह सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं हो सका है। NBCC चरणबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करेगा और प्राप्त धनराशि से बकाया चुकाएगा।

हालांकि ग्रेसनो अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रही है, फिर भी पर्यावरण मंजूरी, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र और लिफ्ट से संबंधित मंजूरी जैसे आवश्यक क्लियरेंस जारी किए जा रहे हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आएगी। उम्मीद की जा रही है कि आम्रपाली की अटकी हुई परियोजनाओं का काम होली से पहले पूरा हो जाएगा।

NBCC ने पहले चरण में 26,000 फ्लैट्स बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 7 परियोजनाएं शामिल हैं। दूसरे चरण में, नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा और मेरठ में 19,559 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा।


 

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 27, 2024