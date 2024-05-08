Tesla Layoff Woes: कंपनी ने निकाले कई इंजीनियर

scorecardresearch
NewsकारोबारTesla Layoff Woes: कंपनी ने निकाले कई इंजीनियर

अमेरिका में भारतीय इंजीनियरों के बीच लोकप्रिय एच-1बी वीजा टेस्ला की हाल ही में छंटनी से प्रभावित लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गया है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 8, 2024 18:14 IST
tesla layoff woes
 एलन मस्क के नेतृत्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज कंपनी Tesla ने दुनिया भर में कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। प्रभावित लोगों में एक भारतीय इंजीनियर भी शामिल है, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में कंपनी को लगभग छह साल समर्पित किये थे। अपनी निराशा व्यक्त करते हुए इंजीनियर ने लिंक्डइन पर अपनी भावनाएं साझा कीं।  एक पोस्ट में उन्होंने दुख जताते हुए लिखा, "मुझे यह जानकर बुरा लग रहा है कि मैं अब टेस्ला में नहीं हूं, क्योंकि मैंने पांच साल से भी ज़्यादा समय तक इस संगठन को अपना बहुत सारा समय और अपनी नींद का त्याग किया है।"

एच-1बी वीजा

वर्तमान में एच-1बी वीजा पर अमेरिका में रह रहे इंजीनियर को अमेरिका में नई नौकरी पाने के लिए दो महीने की कठिन समयसीमा का सामना करना पड़ रहा है।  ऐसा न करने पर उन्हें वहां से चले जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति से एच-1बी वीजा पर काम करने वाले कई भारतीय इंजीनियर जूझ रहे हैं।अमेरिका में भारतीय इंजीनियरों के बीच लोकप्रिय एच-1बी वीजा टेस्ला की हाल ही में छंटनी से प्रभावित लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गया है।
 लिंक्डइन पर विस्थापित टेस्ला कर्मचारियों, अप्रवासी और अमेरिकी नागरिकों दोनों की पोस्ट की भरमार है, जो सक्रिय रूप से नई नौकरी के अवसरों की तलाश कर रहे हैं।

 

रिपोर्ट्स

 

अन्य रिपोर्ट्स से पता चलता है कि टेस्ला ने सॉफ्टवेयर, सेवा और इंजीनियरिंग जैसे कई अन्य विभागों से भी कर्मचारियों को निकाल दिया है। पिछले महीने, कंपनी ने टेक्सास, कैलिफोर्निया, नेवादा और न्यूयॉर्क में अपने संयंत्रों में 6,700 से अधिक कर्मचारियों को निकालने की योजना की घोषणा की थी। टेस्ला का यह फैसला मोटर वाहन उद्योग में बिक्री में गिरावट और बढ़ती प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि में आया है। कंपनी को निर्माताओं के बीच भयंकर मूल्य युद्ध और बढ़ती ब्याज दरों के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की सुस्त मांग से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

May 8, 2024