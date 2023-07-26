scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारTechnical Analysis Series 2: क्या होती है Dow Theory , कैसे करती है काम ?

Technical Analysis Series 2: क्या होती है Dow Theory , कैसे करती है काम ?

डॉउ थ्योरी को सबसे पहले चार्ल्स एच डॉउ ने पेश किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी पड़ा। डॉउ ने ही सबसे पहले डॉउ-जोन्स फाइनेंशियल न्यूज सर्विस (वॉल स्ट्रीट जर्नल) की स्थापना भी की थी। 1990 के दशक में Charles Dow ने कई लेखों की श्रंखला लिखी जिनको बाद में ‘ डॉउ थ्योरी ‘ के नाम से जाना गया।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 26, 2023 17:13 IST
डॉउ थ्योरी को सबसे पहले चार्ल्स एच डॉउ ने पेश किया था
डॉउ थ्योरी को सबसे पहले चार्ल्स एच डॉउ ने पेश किया था

बीटी बाज़ार के पिछले आर्टिकल में हमने टेक्नीकल एनालिसिस के विभिन्न चार्ट पैटर्न और इंडीकेटर्स के बारे में बात की थी। आज हम Dow Theory के बारे में बात करेंगे। डॉउ थ्योरी को सबसे पहले Charles Dow ने पेश किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी पड़ा। डॉउ ने ही सबसे पहले डॉउ-जोन्स फाइनेंशियल न्यूज सर्विस (वॉल स्ट्रीट जर्नल) की स्थापना भी की थी। 1990 के दशक में Charles Dow ने कई लेखों की श्रंखला लिखी जिनको बाद में  ‘ डॉउ थ्योरी ‘ के नाम से जाना गया। ( स्रोत: Zerodha Varsity)। उस समय डॉउ थ्योरी को काफी सराहा गया था हालांकि आज मैथमैटिकल इंडीकेटर्स की वजह से डॉउ थ्योरी की मान्यता कम हो गई है। लेकिन डॉउ थ्योरी एक प्रिंसिपल पर काम करता है जो आपको बताता है कि शेयर के प्राइस में ट्रेंड क्या है। किसी भी इंडेक्स में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड में लंबे समय तक बाजार में तेजी या गिरावट रहती है। ये बाजार की दिशा को तय करता है। इसके जरिए लंबी अवधि की भविष्यवाणी की जाती है।   

advertisement

Also Read: Explainer Series 1: बुल रन में कैसे शानदार काम करता है Technical Analysis

सेकेंड्री ट्रेंड में बाजार में करेक्शन भी आते हैं। इससे बाजार में आए उतार-चढ़ाव की गणना की जाती है और इसके बाद आता है माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड में हर दिन के उतार-चढ़ाव को देखा जाता है जिसे Noise भी कहा जाता है। डाउ थ्योरी के हिसाब से बाजार में देखा जाता है कि किसी भी शेयर में एक्यूमुलेशन (accumulation) या डिस्ट्रीब्यूशन (distribution) फेज चल रहा है। ( Source: Zerodha Varsity)

डॉउ थ्योरी के आधार पर कुछ खास तरह के पैटर्न होते हैं। मुख्य तौर पर चार तरह के पैटर्न होते हैं। 

डबल बॉटम और डबल टॉप फॉर्मेशन (The double bottom & double top formation)
ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप (The triple bottom & Triple top)
रेंज फॉर्मेशन (Range formation)
फ्लैग फॉर्मेशन (Flag formation)
 
अगले अंक में हम बात करेंगे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। 

Charles Dow
Charles Dow

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 26, 2023