Tech Mahindra Shares: नतीजों के बाद 2% से ज्यादा टूटा Tech Mahindra का शेयर, पहली तिमाही में कंपनी को ₹851 करोड़ का मुनाफा

वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे के बाद Tech Mahindra का शेयर शुक्रवार को 2.20% गिरकर 1,496.40 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अप्रैल-जून तिमाही में बैंक को 851 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। सालाना आधार पर इसमें 23% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस दौरान कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू और टोटल इनकम में गिरावट रही। जिसका असर उसके शेयर में आज गिरावट के रूप में देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा ने कल यानी बुधवार (24 जुलाई) को अप्रैल-जून के कमाई के आंकड़े जारी किए थे।

6 महीने में 14.26% चढ़ा टेक महिंद्रा का शेयर

टेक महिंद्रा के शेयर बीते एक साल में 31.30% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में यह 14.20% और इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक यह 15.72% चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 1.47 लाख करोड़ रुपए है।

इनकम 1.50% गिरकर ₹13,150 करोड़ रही

पहली तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम सालाना आधार (YoY) पर 1.50% की गिरावट के साथ 13,150 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की समान तिमाही में 13,350 करोड़ रुपए थी। वहीं तिमाही आधार पर कंपनी की टोटल इनकम 0.70% घटी है।