Tata Group: होम अप्लायंस बिजनेस नहीं बेच रहा Tata Group,कंपनी ने गलत खबर का किया खंडन

पिछले साल की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 100 करोड़ रुपए था। वहीं आय 29.7% की गिरावट के साथ 2293 करोड़ रुपए रह गई।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 8, 2023 10:51 IST
Voltas Limited ने Tata Group के वोल्टास होम अप्लायंस बिजनेस को बेचने की खबरों को गलत बताया है

Voltas Limited ने Tata Group के वोल्टास होम अप्लायंस बिजनेस को बेचने की खबरों को गलत बताया है। वोल्टास ने स्टेटमेंट में कहा, 'यह बीते कल (7/11/2023) दोपहर ब्लूमबर्ग डॉट कॉम पर छपी खबर 'टाटा कंसीडरिंग सेल ऑफ वोल्टास होम अप्लायंसेज बिजनेस' के रेफरेंस में है, जिसे कुछ अन्य पब्लिकेशन और चैनलों ने भी पहले कंपनी के अधिकारियों से तथ्यों का पता लगाए बिना पब्लिश किया। इस मामले में हम स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि यह खबर पूरी तरह से गलत और स्पष्ट रूप से झूठी है, जिसका कोई भी तथ्यात्मक आधार नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट इस तरह के किसी भी डेवलपमेंट से इनकार करता है।

इससे पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया था कि टाटा ग्रुप, वोल्टास लिमिटेड के होम अप्लायंसेज बिजनेस को बेचने पर विचार कर रही है। सूत्र ने बताया था कि टाटा ग्रुप को लगता है कि यह बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है और आने वाले दिनों में उसे अपना बिजनेस बढ़ाने में दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। खबर फैलने के बाद कंपनी के शेयर पर भी असर देखने को मिल रहा है। हाल ही में वोल्टास के वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (सितंबर तिमाही) के नतीजे जारी किए थे। इसके अनुसार इस दौरान कंपनी का एडजेस्टेड प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 64.4% की गिरावट के साथ 35.6 करोड़ रुपए पर आ गया है। पिछले साल की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 100 करोड़ रुपए था। वहीं आय 29.7% की गिरावट के साथ 2293 करोड़ रुपए रह गई।

Voltas के शेयर

