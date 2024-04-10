पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बाबा रामदेव को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने ये मामला 2020 में उत्तराखंड सरकार को भेजा था। लेकिन राज्य सरकार ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।
Patanjali भ्रामक विज्ञापन केस में Supreme Court ने Baba Ramdev और सरकार को आज फटकार लगाई। देश की सर्वोच्च अदालत ने बाबा रामदेव की माफी को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके अलावा कोर्ट सरकार के जवाब से भी संतुष्ट नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि पतंजलि ने मामले को हल्के में लिया।
