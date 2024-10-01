Supertech Registry: सुपरटेक के इस प्रोजेक्ट में नवरात्रि से शुरू होगी रजिस्ट्री

रजिस्ट्री के लिए कितनी राशि होगी भुगतान

जानकारी के मुताबिक, आवंटियों को प्रति वर्ग मीटर 10,344 रुपये की दर से भुगतान करना होगा। इसके अलावा, 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर और एकमुश्त लीज रेंट के तहत भी राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यमुना प्राधिकरण ने इस प्रक्रिया को लेकर सुपरटेक के नियुक्त आईआरपी (इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) को पत्र भेजा है, जिसमें 608 फ्लैटों की रजिस्ट्री प्रक्रिया का जिक्र किया गया है।

कितनी राशि होगी वसूली?

यमुना प्राधिकरण के अनुसार, इस प्रक्रिया से कुल 1 अरब 8 करोड़ 55 लाख रुपये से अधिक की वसूली की जाएगी। रजिस्ट्री के दौरान प्रत्येक खरीदार से अतिरिक्त प्रतिकर और लीज रेंट लिया जाएगा, जिसके बाद फ्लैट का आवंटन किया जाएगा।

सुपरटेक चेयरमैन का बयान

सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आरके अरोड़ा ने कहा है कि सभी आवंटियों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक जल्द ही मिल जाएगा। नवरात्रि से शुरू हो रही इस रजिस्ट्री प्रक्रिया के बाद, कई लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है और वे अपने फ्लैटों पर कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकेंगे।