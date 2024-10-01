scorecardresearch
NewsकारोबारSupertech Registry: सुपरटेक के इस प्रोजेक्ट में नवरात्रि से शुरू होगी रजिस्ट्री

Supertech Registry: सुपरटेक के इस प्रोजेक्ट में नवरात्रि से शुरू होगी रजिस्ट्री

ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक अपकंट्री प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। नवरात्रि के पहले दिन से इस प्रोजेक्ट के 608 फ्लैटों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया लंबे समय से रुकी हुई थी, जिससे फ्लैट खरीदार काफी परेशान थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिलेगी। फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए आवंटियों को निर्धारित राशि यमुना प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी।

Delhi,UPDATED: Oct 1, 2024 15:47 IST

रजिस्ट्री के लिए कितनी राशि होगी भुगतान

जानकारी के मुताबिक, आवंटियों को प्रति वर्ग मीटर 10,344 रुपये की दर से भुगतान करना होगा। इसके अलावा, 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर और एकमुश्त लीज रेंट के तहत भी राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यमुना प्राधिकरण ने इस प्रक्रिया को लेकर सुपरटेक के नियुक्त आईआरपी (इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) को पत्र भेजा है, जिसमें 608 फ्लैटों की रजिस्ट्री प्रक्रिया का जिक्र किया गया है।

कितनी राशि होगी वसूली?

यमुना प्राधिकरण के अनुसार, इस प्रक्रिया से कुल 1 अरब 8 करोड़ 55 लाख रुपये से अधिक की वसूली की जाएगी। रजिस्ट्री के दौरान प्रत्येक खरीदार से अतिरिक्त प्रतिकर और लीज रेंट लिया जाएगा, जिसके बाद फ्लैट का आवंटन किया जाएगा।

सुपरटेक चेयरमैन का बयान

सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आरके अरोड़ा ने कहा है कि सभी आवंटियों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक जल्द ही मिल जाएगा। नवरात्रि से शुरू हो रही इस रजिस्ट्री प्रक्रिया के बाद, कई लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है और वे अपने फ्लैटों पर कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकेंगे।

Published On:
Oct 1, 2024