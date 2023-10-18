scorecardresearch
Sugar Export: सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर बढ़ाया प्रतिबंध !

एक रिपोर्ट में बताया कि ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमतें 13 साल के उच्चतम स्तर पर है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत और थाईलैंड में अल नीनो के चलते भी गन्ने की फसल प्रभावित हुई जिसका असर चीनी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 18, 2023 16:05 IST
केंद्र सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है
केंद्र सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। हालांकि, नया प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को दी जाने वाली चीनी पर लागू नहीं रहेगा। भारत ने पिछले साल अनकंट्रोल एक्सपोर्ट को रोकने और उचित रेट पर अवेलेबिलिटी के लिए चीनी को 31 अक्टूबर 2023 तक एक्सपोर्ट बैन की कैटेगरी में रखा था। सरकार समय-समय पर चीनी केस्‍टॉक की समीक्षा कर देश में इसकी पर्याप्‍त अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करती है।

Also Read: Pay Hike: केंद्रीय कर्मचारियों तोहफा, महंगाई भत्ता 4% बढ़ा

इस बार सरकार ने रॉ शुगर, व्हाइट शुगर, रीफाइंड शुगर के साथ ऑर्गेनिक शुगर को भी एक्सपोर्ट बैन की लिस्ट में शामिल किया है। ताकि किसी भी तरह से चीनी को एक्सपोर्ट न किया जा सके। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमतें 13 साल के उच्चतम स्तर पर है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत और थाईलैंड में अल नीनो के चलते भी गन्ने की फसल प्रभावित हुई जिसका असर चीनी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है।

abhishek singh1
Oct 18, 2023