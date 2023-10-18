Sugar Export: सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर बढ़ाया प्रतिबंध !

केंद्र सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। हालांकि, नया प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को दी जाने वाली चीनी पर लागू नहीं रहेगा। भारत ने पिछले साल अनकंट्रोल एक्सपोर्ट को रोकने और उचित रेट पर अवेलेबिलिटी के लिए चीनी को 31 अक्टूबर 2023 तक एक्सपोर्ट बैन की कैटेगरी में रखा था। सरकार समय-समय पर चीनी केस्‍टॉक की समीक्षा कर देश में इसकी पर्याप्‍त अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करती है।

इस बार सरकार ने रॉ शुगर, व्हाइट शुगर, रीफाइंड शुगर के साथ ऑर्गेनिक शुगर को भी एक्सपोर्ट बैन की लिस्ट में शामिल किया है। ताकि किसी भी तरह से चीनी को एक्सपोर्ट न किया जा सके। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमतें 13 साल के उच्चतम स्तर पर है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत और थाईलैंड में अल नीनो के चलते भी गन्ने की फसल प्रभावित हुई जिसका असर चीनी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है।