News

20 मई को बंद रहेगा शेयर बाजार, Mumbai में लोकसभा चुनाव के चलते ट्रेडिंग हॉलिडे किया घोषित

NSE ने सर्कुलर में कहा कि सोमवार, 20 मई 2024 को मुंबई में संसदीय चुनावों के कारण ट्रेडिंग हॉलिडे रहेगा। सर्कुलर के मुताबिक, इस दिन इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग और बॉरोइंग सेगमेंट में भी कोई कारोबार नहीं होगा। 20 मई को धुले, डिंडोरी, नासिक, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई साउथ, मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और पालघर लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी।

Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 10, 2024 11:34 IST
लोकसभा चुनाव के चलते 20 मई (सोमवार) को शेयर बाजार बंद रहेगा
लोकसभा चुनाव के चलते 20 मई (सोमवार) को शेयर बाजार बंद रहेगा

लोकसभा चुनाव के चलते 20 मई (सोमवार) को शेयर बाजार बंद रहेगा। इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर NSE और BSE ने 8 अप्रैल को दी है। NSE ने कहा कि Mumbai में 20 मई को लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में इस दिन शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 25 के तहत चुनावों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इलेक्शन कमिशन ने पिछले महीने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव पांच फेज में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को होंगे। 

इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग में भी कोई कारोबार नहीं होगा

NSE ने सर्कुलर में कहा कि सोमवार, 20 मई 2024 को मुंबई में संसदीय चुनावों के कारण ट्रेडिंग हॉलिडे रहेगा। सर्कुलर के मुताबिक, इस दिन इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग और बॉरोइंग सेगमेंट में भी कोई कारोबार नहीं होगा। 20 मई को धुले, डिंडोरी, नासिक, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई साउथ, मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और पालघर लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं वोटों की काउंटिंग की तारीख 4 जून 2024 तय की गई है।

1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर भी बंद रहेगा शेयर बाजार

इसके अलावा 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर भी शेयर बाजार बंद रहेगा। इससे पहले रमजान ईद (11 अप्रैल) और राम नवमी (17 अप्रैल) के अवसर पर भी बाजार बंद रहेगा।

8 अप्रैल को सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया

वहीं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी 8 अप्रैल को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 74,869 का और निफ्टी ने 22,697 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि, बाद में ये थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 494 अंक की तेजी के साथ 74,742 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 152 पॉइंट की तेजी रही, ये 22,666 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली।

