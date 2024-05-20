scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारTitagarh Rail Systems के मैनेजमेंट से ख़ास बातचीत, क्या है कंपनी का अगले 5 साल का प्लैन

Titagarh Rail Systems के मैनेजमेंट से ख़ास बातचीत, क्या है कंपनी का अगले 5 साल का प्लैन

बिजनेस टुडे टेलीविजन के मैनेजिंग एडीटर सिद्धार्थ ज़राबी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के डिप्टी एमडी प्रीतीश चौधरी ने कहा कि रेलवे की योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं और हम उनको लेकर उत्साहित हैं। मार्च के महीने में कंपनी ने 1,089 वैगन्स का निर्माण किया था। पैसेंजर वैगन सेगमेंट में भी कंपनी को काफी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 20, 2024 15:12 IST
रेलवे अगले कुछ सालों में 3000 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बना रही है जिसमें Titagarh Rail Systems एक अहम भूमिका निभाएगी
रेलवे अगले कुछ सालों में 3000 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बना रही है जिसमें Titagarh Rail Systems एक अहम भूमिका निभाएगी

रेलवे अगले कुछ सालों में 3000 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बना रही है जिसमें Titagarh Rail Systems एक अहम भूमिका निभाएगी। बिजनेस टुडे टेलीविजन के मैनेजिंग एडीटर सिद्धार्थ ज़राबी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के डिप्टी एमडी प्रीतीश चौधरी ने कहा कि रेलवे की योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं और हम उनको लेकर उत्साहित हैं। मार्च के महीने में कंपनी ने 1,089 वैगन्स का निर्माण किया था। पैसेंजर वैगन सेगमेंट में भी कंपनी को काफी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। फिलहाल कंपनी का रेवेन्यु फ्रेट वैगन से ज्यादा आता है लेकिन नई वंदे भारत ट्रेन चलने से कंपनी को उम्मीद है कि पैसेंजर वैगन निर्माण से 80 से 90% तक रेवेन्यु भी आ सकता है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बातचीत में कहा कि FY22 से लेकर FY27 तक कंपनी 1000 करोड़ का कैपेक्स कर रही है और इसके परिणाम जल्द सामने आएंगे।

advertisement

Also Read: Narendra Modi Interview: नरेंद्र मोदी का सबसे सॉलिड इंटरव्यू,चार संपादक और हर सवाल का जवाब

प्रीतीश चौधरी का बयान 

प्रीतीश चौधरी ने कहा कि सूरत मेट्रो का प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा और कंपनी के पास कई और टेंडर पाइपलाइन है। हैदराबाद मेट्रो की फ्री राइड को लेकर जो सवाल खड़े हुए उस पर पूछे गए सवाल के जवाब में कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि फिलहाल मेट्रो कोलेब्रेशन को लेकर हमारे मन में शंकाए कम है और कंपनी को लगता है कि मेट्रो सेक्टर में काफी मौके हैं।

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स

वंदे भारत स्लीपर के लिए फिलहाल कंपनी के पास 1,280 कोच के निर्माण का ठेका है। वंदे भारत स्लीपर सेगमेंट में भी कंपनी के पास काफी मौके हैं। वंदे भारत ट्रेन भारत में एक फ्यूचर रेल है और हम इसको लेकर आशान्वित हैं। आने वाले समय में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स विदेशों में कोच एक्सपोर्ट की संभावनाओं को भी तलाश रही है। अगले 2-3 सालों में कंपनी सूरत मेट्रो को पूरा करेगी और पैसेंजर रेल सिस्टम में कंपनी तेजी से काम कर रही है और ये निवेशकों के लिए अच्छी खबर है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
May 20, 2024