SMFG India Credit ने लॉन्च किया नया ब्रांड, फिल्म शोकेश कर करेगा वित्तीय सशक्तिकरण

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट ने अपनी नई ब्रांड फिल्म लॉन्च की है जो उम्मीद, बदलाव और असीम संभावनाओं की आकर्षक कहानी पेश करती है। यह फिल्म छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय मालिकों को अपने ऋण प्रस्ताव के ज़रिये सशक्त बनाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है, जिससे उन्हें बड़े सपने देखने, बढ़ने और फलने-फूलने में मदद मिलती है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 11, 2025 12:12 IST
हास्य से भरपूर म्यूज़िकल फॉर्मैट में प्रस्तुत की गई यह फिल्म एक छोटे खुदरा विक्रेता की कहानी बयां करती है जो अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट बिज़नेस लोन उसका जीवन बदल देता है, उसे एक नई पहचान बनाने और वित्तीय प्रगति हासिल करने में मदद करता है। फिल्म मूल रूप से नई शुरुआत के लिए लचीलापन, महत्वाकांक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण की ताकत पेश करती है।

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के मुख्य व्यवसाय अधिकारी, श्री अजय पारीक ने फिल्म पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% योगदान है और रोज़गार सृजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि, उन्हें अक्सर औपचारिक ऋण प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह ब्रांड फिल्म इस बात पर ज़ोर देती है कि कैसे एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट बिज़नेस लोन (व्यवसाय ऋण) छोटे खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और आकर्षक ब्याज दरें, न्यूनतम दस्तावेज तथा आसान पुनर्भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। हमारे पास कहानी कहने की एक अनूठी शैली है यानी हास्य मिश्रित संगीतमय कविता क्योंकि यह हमारे लक्षित दर्शकों तक संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट सुलभ और लचीले व्यावसायिक ऋण समाधान प्रदान करने, उद्यमशीलता के विकास का समर्थन करने और भारत के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य पेशकश के रूप में व्यावसायिक ऋणों पर ध्यान केंद्रित कर, कंपनी विकास और परिवर्तन चाहने वाले व्यवसायों के लिए एक पसंदीदा वित्तीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करना जारी रखती है।

टीवीसी लिंक - https://www.youtube.com/watch?v=I6nVovlC3jY 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 11, 2025