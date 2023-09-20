HDFC के MD और CEO के रूप में Shashidhar Jagadeesan ही संभालेंगे कुर्सी, 2026 तक पद पर बने रहेंगे

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने HDFC Bank के MD और CEO के रूप में Shashidhar Jagadeesan को फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। शशिधर का कार्यकाल 26 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रहा है, जिसे अगले 3 साल यानी 26 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। RBI ने 18 सितंबर को शशिधर जगदीशन के रिअपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है। 26 अक्टूबर 2020 को शशिधर जगदीशन ने आदित्य पूरी की जगह कंपनी के MD-CEO का पद संभाला था। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) जगदीशन ने फिजिक्स में ग्रैजुएशन किया है। इसके अलावा उन्होंने शेफील्ड विश्वविद्यालय, UK से मनी, बैंकिंग और फाइनेंस में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली है। जगदीशन के पास बैंकिंग में 31 साल से ज्यादा का अनुभव है। वह 1996 में HDFC के साथ जुड़े थे।

1999 में उन्हें बिजनेस हेड बनाया गया था और 2008 में उन्हें कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया था। 1995 में बैंक का मार्केट कैप 440 करोड़ रुपए था, जो 2023 में बढ़ कर 12.34 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। HDFC ने कहा कि शशिधर ने बैंक के विकास यात्रा में अहम रोल अदा किया है। HDFC ग्रुप की हाउसिंग फइनेंस कंपनी HDFC हाउसिंग के विलय में भी जगदीशन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस साल जुलाई में HDFC हाउसिंग का HDFC बैंक में विलय हुआ था ।