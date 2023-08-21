PNB हाउसिंग फाइनेंस के शेयर आज 8% भागा

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (Punjab National Bank Housing Finance Ltd) के शेयरों में सोमवार को 8% से अधिक की तेजी देखने को मिली, जब कंपनी ने कहा कि उसने 784 करोड़ रुपये के अपने बड़े कॉर्पोरेट NPA का समाधान कर लिया है । बीएसई पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर 634.75 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 8.38% बढ़कर 688.10 रुपये पर पहुंच गए। बीएसई पर शेयर 660 रुपये पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 17,079 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी के कुल 0.78 लाख शेयरों में आज बीएसई पर 5.21 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

फर्म ने साल-दर-साल (YoY) 47.8% की वृद्धि के साथ अपने समेकित शुद्ध लाभ में 347.32 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की है, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 234.96 करोड़ रुपये का लाभ था। 30 जून तक, कंपनी की प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM) 2% सालाना बढ़कर 67,340 करोड़ रुपये हो गई। Q1 में राजस्व 1707.7 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की जून तिमाही के 1412 करोड़ रुपये से 21% अधिक है।