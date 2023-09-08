शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर जवान ने पहले दिन कमाए 75 करोड़ रुपये

सुपरस्टार शाहरुख खान की ' जवान ' गुरुवार (7 सितंबर) को दुनिया भर में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत कर रही है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार, ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर बन सकती है।ट्रेड पोर्टल सैकनिल्क के अनुसार, जवान ने घरेलू कार्यालय में सभी भाषाओं में अपने शुरुआती दिन में 75 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई की।

advertisement

इसके साथ ही ' जवान ' शाहरुख खान की आखिरी रिलीज ' पठान ' के शुरुआती दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ने में कामयाब रही है, जिसने लगभग 57 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। जवान अपने मूल में एक पिता-पुत्र की कहानी है।

यह फिल्म सरकारी उदासीनता, भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या, खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, दोषपूर्ण सेना के हथियारों और आवासीय क्षेत्रों के पास स्थापित खतरनाक कारखानों जैसे मुद्दों को भी छूती है।

रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट की प्रस्तुति, जवान गौरी खान द्वारा निर्मित और गौरव वर्मा द्वारा सह-निर्मित है। हिंदी, तमिल और तेलुगु में पैन-इंडिया थ्रिलर का निर्देशन दक्षिण फिल्म निर्माता एटली ने किया है और यह पठान के बाद इस साल शाहरुख की दूसरी फिल्म है।

जवान में सान्या मल्होत्रा, प्रियामणि, गिरिजा ओक, संजीता भट्टाचार्य, लहर खान, आलिया कुरेशी, रिद्धि डोगरा, सुनील ग्रोवर और मुकेश छाबड़ा के साथ-साथ दीपिका पादुकोण भी विशेष भूमिका में हैं।